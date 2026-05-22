Стартовали съемки финального сезона сериала «Эмили в Париже» - ФОТО

Сериал «Эмили в Париже» завершится на шестом сезоне - информацию об этом официально подтвердили Netflix и исполнительница главной роли актриса Лили Коллинз.

Как сообщает E! Online, шестой сезон станет финальным для популярного проекта, премьера которого состоялась в 2020 году - съемки новых эпизодов уже стартовали в Греции, также в сезоне появятся сцены, снятые в Монако.

Лили Коллинз прокомментировала завершение сериала следующим образом: «Я не могу дождаться всего волшебства, которое нас ждет впереди».

Создатель проекта Даррен Стар назвал работу над сериалом «путешествием всей жизни» и поблагодарил зрителей за любовь к истории Эмили Купер.

Отметим, что за годы существования сериал стал одним из самых популярных проектов Netflix, а действие шоу, помимо Парижа, в разные сезоны разворачивалось в Риме, Венеции и других европейских городах.

