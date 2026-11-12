В Баку задержали подозреваемых в вымогательстве за возврат украденного автомобильного номера

В Бинагадинском районе в полицию обратился владелец автомобиля марки Hyundai, сообщивший о краже государственного регистрационного номера.

По его словам, злоумышленники потребовали 2 тысячи манатов за его возвращение, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления - 39-летнего Т. Султанова и 34-летнего Р. Мамедова.

По данному факту проводится расследование.