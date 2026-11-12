В Азербайджане обнародовали статистику о погибших в ДТП, не пристегнутых ремнями безопасности

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана призывает водителей и пассажиров пристегиваться.

«Ремень безопасности и сегодня остается одним из главных средств защиты водителей и пассажиров. Неоднократно подтверждалось, что люди, пристегнутые ремнями безопасности, получают менее тяжелые травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Во многих случаях именно ремень становится причиной того, что им удается выжить», - отмечается в обращении.

Сообщается, что за 10 месяцев 2026 года 32,1% водителей и пассажиров, погибших в ДТП, а также 30,9% пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Подчеркивается, что анализ дорожно-транспортного происшествия, произошедшего накануне в Шамкире, в результате которого погибли двое молодых людей, а еще один человек получил тяжелые травмы, в очередной раз показал: если бы находившиеся в автомобиле, который несколько раз перевернулся и скатился с дороги, воспользовались ремнями безопасности, тяжесть последствий аварии могла бы быть значительно меньше.

Согласно законодательству, водитель и пассажиры обязаны пристегиваться ремнями безопасности. Водитель, который обеспечивает использование ремней безопасности пассажирами, не только выполняет требования закона, но и предотвращает возможные юридические проблемы для себя в будущем.

«Пристегиваясь, пассажиры защищают собственные жизнь и здоровье, а также помогают водителям избежать юридической ответственности. Не забывайте, ремень безопасности в автомобиле - это связь, которая удерживает нас на стороне жизни», - говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана.