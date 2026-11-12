Президент Ильхам Алиев в Дублине встретился с президентом Молдовы - ФОТО

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества в Дублине встретился с Президентом Республики Молдова Майей Санду.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи главы нашего государства с Майей Санду, а также взаимные визиты на высоком уровне.

Президент Майя Санду затронула вопросы сотрудничества Молдовы с Азербайджаном в энергетической сфере и выразила заинтересованность в его развитии.

Президент Молдовы поблагодарила за поддержку, оказываемую энергетической безопасности ее страны.

Президенты Азербайджана и Молдовы провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, расширении торгово-экономических связей, а также сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере.