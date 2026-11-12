Выявлена возможная причина отравления семьи в Лянкяране - ФОТО

Случай отравления, зарегистрированный в Лянкяране, взят под контроль Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) - незамедлительно начато расследование.

В ходе предварительного расследования установлено, что члены семьи, проживающей в селе Осакюджа Лянкяранского района, почувствовали недомогание после употребления приготовленного в домашних условиях плова и консервированных помидоров.

Сотрудники AQTA проводят соответствующие мероприятия.

«В очередной раз обращаемся к гражданам с призывом строго соблюдать условия хранения продуктов питания, приготовленных в домашних условиях, температурный режим, а также правила гигиены и надлежащей транспортировки пищевых продуктов», - отмечают в AQTA.

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