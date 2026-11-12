Отец школьника, которого поджёг одноклассник: «За семь месяцев никто из школы не поинтересовался состоянием здоровья моего сына» - ВИДЕО
В школе №286, расположенной в Ясамальском районе Баку, ученик девятого класса поджёг своего одноклассника.
Отец пострадавшего Мамед Велиев обратился на горячую линию Baku TV и выразил недовольство отношением руководства школы к произошедшему.
«Я отправил ребёнка в школу учиться, но там его облили бензином и подожгли», — рассказал мужчина.
По словам отца, с момента происшествия прошло уже семь месяцев, однако директор школы Самир Мехдизаде, классный руководитель и психолог ни разу не поинтересовались состоянием здоровья ребёнка и не оказали семье никакой поддержки.
Мамед Велиев также утверждает, что во время происшествия заместитель директора и классный руководитель находились на месте, но не оказали пострадавшему помощь. Ожоги получил и Айаз Гулузаде, который попытался помочь горевшему однокласснику.
До 26 мая пострадавший находился в реанимации, после чего семья продолжила его лечение в домашних условиях. По словам отца, до 13 сентября он самостоятельно менял сыну повязки. Сейчас ребёнок продолжает лечение в Турции.
Напомним, что 20 апреля этого года ученик IX класса средней школы №286 облил своего одноклассника бензином и поджёг его.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.
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