Отец школьника, которого поджёг одноклассник: «За семь месяцев никто из школы не поинтересовался состоянием здоровья моего сына» - ВИДЕО

В школе №286, расположенной в Ясамальском районе Баку, ученик девятого класса поджёг своего одноклассника.

Отец пострадавшего Мамед Велиев обратился на горячую линию Baku TV и выразил недовольство отношением руководства школы к произошедшему.

«Я отправил ребёнка в школу учиться, но там его облили бензином и подожгли», — рассказал мужчина.

По словам отца, с момента происшествия прошло уже семь месяцев, однако директор школы Самир Мехдизаде, классный руководитель и психолог ни разу не поинтересовались состоянием здоровья ребёнка и не оказали семье никакой поддержки.

Мамед Велиев также утверждает, что во время происшествия заместитель директора и классный руководитель находились на месте, но не оказали пострадавшему помощь. Ожоги получил и Айаз Гулузаде, который попытался помочь горевшему однокласснику.

До 26 мая пострадавший находился в реанимации, после чего семья продолжила его лечение в домашних условиях. По словам отца, до 13 сентября он самостоятельно менял сыну повязки. Сейчас ребёнок продолжает лечение в Турции.

Напомним, что 20 апреля этого года ученик IX класса средней школы №286 облил своего одноклассника бензином и поджёг его.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

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