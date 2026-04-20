В Баку школьник облил сверстника спиртом и поджег - ОБНОВЛЕНО

В Ясамальском районе ведется расследование инцидента, произошедшего между подростками на почве конфликта.

Как сообщает 1news.az, подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции.

Согласно информации, подросток 2010 года рождения облил сверстника 2011 года рождения спиртом и поджег его зажигалкой.

Пострадавший госпитализирован с ожогами. По факту проводится расследование.

14:30

20 апреля ученик IX класса полной средней школы №286 (имя учащегося не разглашается по соответствующим причинам) нанес травмы своему однокласснику.

Об этом 1news.az сообщили в Управлении образования города Баку (BŞTİ).

Было отмечено, что руководство школы незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь. Ученику была оказана первая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение для обследования и лечения.

«О случившемся проинформированы родители ученика и профильные структуры. Вопрос взят под контроль соответствующими ведомствами, начато расследование. Кроме того, в рамках внутришкольного расследования проводятся беседы с одноклассниками и учителями. Школьный психолог проводит с учащимися необходимые мероприятия по оказанию поддержки. С учетом того, что ведется следствие, общественность просят проявлять деликатность в данном вопросе и ссылаться на официальные заявления государственных органов», - говорится в сообщении.

14:22

Сегодня около 10:15 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из бакинской школы №286.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что по адресу вызова была направлена бригада скорой помощи.

«Подросток (мужского пола) 2011 года рождения был госпитализирован в Ожоговый центр при Медицинском центре имени Нариманова с ожогами. Ему был поставлен диагноз: термический ожог пламенем II-III степени головы, лица, шеи, передне-боковой поверхности туловища и обеих верхних конечностей. В настоящее время лечение пациента продолжается в отделении реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

14:08

20 апреля ученик IX класса средней общеобразовательной школы №286 нанёс телесные повреждения однокласснику.

Об этом Oxu.Az сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что администрация школы незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь. Ученику была оказана первая медпомощь, он был доставлен в медучреждение для обследования и лечения.

В связи с данным происшествием были проинформированы родители ученика и соответствующие структуры. Инцидент взят под контроль соответствующими органами, начато надлежащее расследование.

Также в рамках внутришкольного расследования проводятся беседы с одноклассниками ученика и учителями. Школьным психологом проводятся необходимые поддерживающие мероприятия с учащимися.