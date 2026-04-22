Арестован подросток, поджегший одноклассника в бакинской школе

Суд вынес решение в отношении подростка, задержанного за нанесение травм своему однокласснику в Баку.

Как сообщает АПА, сегодня в Ясамальском районном суде было рассмотрено соответствующее представление и принято решение.

Решением суда в отношении подростка избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Отметим, что 20 апреля ученик IX класса средней школы №286 нанёс травмы своему однокласснику.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Сообщается, что подросток 2010 года рождения облил другого подростка (2011 года рождения) спиртом и поджёг зажигалкой.

Пострадавший был госпитализирован с ожогами.

Директор школы: инцидент с поджогом произошёл в момент, когда в классе находился замдиректора - ВИДЕО

Обнародованы данные о состоянии школьника, которого одноклассник облил спиртом и поджег

Ученик, поджегший одноклассника, ранее жаловался учителям на буллинг - ВИДЕО

В Баку школьник облил сверстника спиртом и поджег - ОБНОВЛЕНО

Затаил обиду с пятницы: ученик принес в школу термос со спиртом, чтобы поджечь одноклассника - ВИДЕО