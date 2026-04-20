Ученик, поджегший одноклассника, ранее жаловался учителям на буллинг - ВИДЕО

Одноклассники рассказали, что подросток, поджегший одноклассника, страдал аутизмом и подвергался постоянной травле в школе.

По их словам, он неоднократно жаловался учителям на буллинг, но реакции не последовало.

Подробнее в сюжете Baku.tv.

Напомним, что 20 апреля ученик IX класса бакинской средней общеобразовательной школы №286 облил сверстника спиртом и поджег его зажигалкой. Пострадавший госпитализирован с ожогами, по факту инцидента проводится расследование.

