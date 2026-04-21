Обнародованы данные о состоянии школьника, которого одноклассник облил спиртом и поджег

Обнародовано текущее состояние ученика, которого одноклассник облил спиртом и поджег в школе №286.

В ответ на запрос 1news.az в TƏBİB сообщили, что состояние ребенка оценивается как тяжелое: «Подросток (мужского пола) 2011 года рождения, госпитализированный вчера с ожогами в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре, продолжает лечение в отделении реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое».

Отметим, что инцидент произошел вчера. 20 апреля ученик IX класса полной средней школы №286 (имя учащегося не разглашается по соответствующим причинам) нанес травмы своему однокласснику. Данный вопрос взят под контроль профильными структурами, начато соответствующее расследование.

