Директор школы: инцидент с поджогом произошёл в момент, когда в классе находился замдиректора - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, 20 апреля ученик IX класса бакинской средней общеобразовательной школы №286 облил сверстника спиртом и поджег его зажигалкой.

Директор школы прокомментировал произошедшее.

По его словам, утром в школу обратился отец одного из учеников 9 «Е» класса и сообщил, что 17 апреля между детьми произошёл конфликт и драка. Он попросил провести разбирательство и помочь урегулировать ситуацию. Заместитель директора взял вопрос под контроль и направился в указанный класс.

Он назвал имена учащихся, спросил, кто они, и вызвал одного из учеников из класса.

В этот момент ученик, сидевший позади, вылил на одноклассника спирт, принесённый из дома в термосе, после чего поджёг его, в результате чего подросток получил травмы.

