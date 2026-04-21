Директор школы: инцидент с поджогом произошёл в момент, когда в классе находился замдиректора - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, 20 апреля ученик IX класса бакинской средней общеобразовательной школы №286 облил сверстника спиртом и поджег его зажигалкой.
Директор школы прокомментировал произошедшее.
По его словам, утром в школу обратился отец одного из учеников 9 «Е» класса и сообщил, что 17 апреля между детьми произошёл конфликт и драка. Он попросил провести разбирательство и помочь урегулировать ситуацию. Заместитель директора взял вопрос под контроль и направился в указанный класс.
Он назвал имена учащихся, спросил, кто они, и вызвал одного из учеников из класса.
В этот момент ученик, сидевший позади, вылил на одноклассника спирт, принесённый из дома в термосе, после чего поджёг его, в результате чего подросток получил травмы.
