Затаил обиду с пятницы: ученик принес в школу термос со спиртом, чтобы поджечь одноклассника - ВИДЕО

Стали известны подробности инцидента в школе №286, где по предварительным данным, один из учеников облил сверстника спиртом и поджег его, в результате чего пострадавший был экстренно госпитализирован с ожогами.

Для выяснения обстоятельств дела на место происшествия отправились корреспонденты Xəzər Xəbər, которым удалось пообщаться с школьниками.

«Конфликт между ними начался еще в пятницу, они подрались. Сегодня один из них пришел в школу, принеся с собой зажигалку и термос объемом 750 миллилитров, наполненный спиртом. Прямо во время урока математики он облил другого ученика и поджег его», - сообщил мальчик.

По его словам, пострадавший совсем недавно перевелся в эту школу, и охарактеризовал его как очень воспитанного и порядочного.

О другом же участнике конфликта он отозвался как о человеке с «нестабильной психикой».

Читайте по теме:

В Баку школьник облил сверстника спиртом и поджег - ОБНОВЛЕНО