Президент Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Болгарии

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12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в столице Ирландии Дублине с Премьер-министром Республики Болгария Руменом Радевым.

Глава государства вновь выразил Премьер-министру Румену Радеву соболезнования в связи с гибелью людей в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, случившегося несколько дней назад в Болгарии.

Премьер-министр Болгарии поблагодарил за соболезнования и выраженную солидарность.

В ходе встречи был подчеркнут высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Болгарией, выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, отличающихся дружественным характером и стратегическим партнерством.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество в энергетической сфере, подчеркнуто наличие хороших перспектив для укрепления партнерства в этом направлении, состоялся обмен мнениями о создании электроэнергетического коридора между двумя странами, а также о транспортной связанности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Премьер-министр Болгарии обсудили вопросы развития отношений в различных сферах.