Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ о создании «Международного учебного центра лесоводства и питомниководства» при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

В Указе главы государства говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях развития лесного хозяйства и питомниководства в Азербайджанской Республике, устойчивого управления лесными ресурсами и укрепления кадрового потенциала в области лесоводства постановляю:

1. Создать при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в качестве бюджетной организации «Международный учебный центр лесоводства и питомниководства» (далее - Центр).

2. Установить, что Центр является бюджетной организацией, занимающейся организацией и проведением обучения в области лесоводства, созданием и управлением генным банком семян лесных растений, сохранением образцов семян, а также выращиванием саженцев лесных растений.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

3.1. в двухмесячный срок:

3.1.1. с учетом пункта 3.7 Указа Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по организации эффективного управления государственными финансами» от 25 августа 2025 года номер 489 утвердить предел численности и должностные оклады работников Центра и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

3.1.2. обеспечить принятие мер, связанных с материально-техническим обеспечением Центра;

3.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

4. Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики:

4.1. в двухмесячный срок утвердить устав Центра и, по согласованию с Министерством финансов Азербайджанской Республики, его структуру и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

4.2. принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

5. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование деятельности Центра за счет средств государственного бюджета».