Шон Мендес призвал мировое сообщество не оставаться в стороне от событий в Газе

Всемирно известный канадский певец Шон Мендес опубликовал в Instagram заявление в поддержку Палестины, призвав положить конец гибели мирных жителей в секторе Газа и оказать помощь пострадавшим детям и их семьям.

«Свободная Палестина. На наших глазах происходит геноцид. Бессмысленные убийства в Газе должны прекратиться. Дети и семьи в Палестине слишком долго страдают, и им нужна наша помощь», - пишет исполнитель в Instagram.

Шон Мендес рассказал, что в последнее время старается глубже разобраться в происходящем, изучает ситуацию и ищет способы внести свой вклад в оказание помощи. По его словам, он уже сделал пожертвования нескольким организациям.

Отдельно артист обратился к своим коллегам по музыкальной индустрии, призвав их не бояться публично высказывать свою позицию и использовать влияние для привлечения внимания к гуманитарной ситуации: «Друзья и коллеги-артисты, я знаю, что выступать с подобными заявлениями может быть страшно. Я и сам чувствую это, пока пишу эти слова. Но в то же время понимаю, что должен что-то сделать, чтобы помочь. Чем больше людей будут использовать свой голос, тем ближе мы будем к переменам».

Он также призвал подписчиков поддерживать пострадавших, делать пожертвования, распространять информацию, выступать против угнетения, требовать ответственности от тех, кто принимает решения, и участвовать в голосовании: «Этим детям в Палестине слишком долго приходилось проявлять храбрость. Теперь наша очередь сделать то же самое».

В завершение Шон Мендес выразил надежду на то, что публичная поддержка людей, страдающих от угнетения, станет нормой, и призвал не оставаться равнодушными к происходящему.

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