Маклемор начал тур Free Palestine в Дублине при полном аншлаге - ФОТО

Американский рэпер Маклемор дал первый концерт своего тура Free Palestine Tour в столице Ирландии Дублине - выступление прошло при полном аншлаге и собрало тысячи зрителей.

Об этом артист сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«У меня всю ночь стояли слезы на глазах. Первый вечер Free Palestine Tour. Один из самых прекрасных моментов, в которых мне когда-либо доводилось участвовать. Дублин», - написал Маклемор в социальной сети Instagram, поделившись впечатлениями от концерта.

Во время выступления рэпер обратился к публике со словами «Free Palestine» (Свободу Палестине). Он также подчеркнул, что желает всем свободы, достоинства и права жить без страха, сообщает NBC, отмечая, что на концерте артист появился в куфии - традиционном арабском головном уборе, который он регулярно носит в знак солидарности с палестинцами.

К Маклемору на сцене присоединились ирландские музыканты Hozier, группа Beoga и рэп-коллектив Kneecap. Также в концерте приняли участие палестинская певица и автор песен Лина Макул и палестино-американский диджей Habibeats.

Группа Beoga ранее отказалась выступать в качестве аккомпанирующего коллектива Эда Ширана после решения исключить Маклемора из его гастрольного тура. Участники Kneecap с иронией поблагодарили Ширана за «организацию этого концерта».

Отметим, что ранее организаторы тура сообщили, что все сборы от концертов Free Palestine Tour будут направлены 12 организациям, оказывающим гуманитарную, медицинскую и другую помощь палестинцам.

Напомним, Маклемор оказался в центре скандала после того, как его исключили из числа приглашенных артистов, выступающих на разогреве у Эда Ширана. Решение было принято на фоне полемики вокруг политических высказываний рэпера и его публичной поддержки Палестины. Запуск тура Free Palestine стал продолжением его публичной кампании в поддержку палестинцев.

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