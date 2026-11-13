«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявила, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино назначен главным тренером первой команды.

Стороны заключили контракт до 2029 года. Отмечается, что Почеттино приступит к своим обязанностям в английском клубе с 18 ноября после завершения работы в сборной США.

Почеттино ранее работал в английских «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Челси», со сборной США он дошёл до 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Манчестер Юнайтед» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, одержав лишь одну победу в 10 стартовых матчах текущего сезона. В следующем туре АПЛ «дьяволы» сыграют с «Ливерпулем» на «Энфилде». Игра состоится 22 ноября и начнётся в 20:30.