Амбициозные планы и блестящие перспективы: Что привез Ильхам Алиев из Давоса

Всемирный экономический форум в Давосе, ежегодно принимая лидеров ведущих государств и руководителей экономической и бизнес-элиты, представляет собой важную площадку для обсуждения будущего глобальной экономики.

Примечательно, что на этой площадке, где тесно сплетаются пути мировой экономики, постоянно бывает представлен Азербайджан. Личное участие в Давосском форуме президента Ильхама Алиева – уже в 14-й раз начиная с 2007 года - свидетельствует о пристальном внимании, которое глава государства уделяет развитию и укреплению экономики страны.

Каждый год Азербайджан и участники форума в Давосе рассматривают и договариваются по весомому портфелю перспективных и взаимовыгодны проектов. Повестка азербайджанского лидера в Давосе в этом году, как и в предыдущие годы, была очень насыщенной, в том числе с точки зрения содержательных переговоров с теми, кто «делает погоду» в мировой экономике. Результаты этих переговоров впечатляющие:

- подписан протокол о намерениях относительно создания в Азербайджане аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума. Такие центры создаются в немногих странах, их основная цель заключается в осуществлении вызовов и возможностей, обусловивших четвертую промышленную революцию. В свете этого примечательно и то, что Азербайджан стал одной из первых стран, подписавших с Давосским форумом такой важный документ.

- Компания Procter and Gamble Europe в рамках планов по расширению своей деятельности в Средней Азии и на Ближнем Востоке выбрала региональным центром именно Баку. Такое намерение одного из гигантов мировой экономики стоит рассматривать как следствие успешности налоговых, таможенных, бизнес-реформ в Азербайджане и весомое подтверждение того, что страна накрепко утвердилась в качестве регионального хаба для продвижения лидерами мировой экономики своих проектов на огромную географию.

- принято решение о совместной разработке азербайджанских месторождений «Нахчыван» и «Гошадаш» с российской компанией LUKOIL.

- один из глобальных лидеров в области освещения – компания Signify заинтересована в доставке новых технологий в Азербайджан. Компания предлагает различные варианты решений в сфере интеграции осветительных систем в секторе экономики, в том числе сельского хозяйства, а также проектах «умный город» посредством интернет-технологий.

- всемирно известная пивоваренная корпорация Carlsberg Group намерена увеличить инвестиции в Азербайджан. С этого года она также будет вкладывать инвестиции в сельскохозяйственный сектор, и в этом направлении уже начаты пилотные проекты.

- одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в основном по страховым случаям в чрезвычайных ситуациях и их перестрахованию - Swiss Re проявляет интерес к дальнейшему развитию страхового рынка в Азербайджане. Эти планы, нацеленные на ускорение применения в Азербайджане международного опыта в этой области, показательно и в свете возможностей, созданных последними реформами для развития и совершенствования страховой сферы в Азербайджане.

Содержание этих и других встреч президента Ильхама Алиева наглядно показывает последовательное усиление позиций Азербайджана в мировой экономике – инвесторов привлекают выгодный бизнес-климат, прозрачность, благоприятная конкурентная среда как результат проведенных в последние годы в стране успешных реформ. И, конечно, одна из главных составляющих успеха, о которой говорит сам президент – это то, что Азербайджан никогда не дает пустых обещаний: «Мы в Азербайджане всегда держим данное слово. Мы никогда не обещаем того, чего не сможем выполнить […]»

Такой подход закономерно приводит к укреплению авторитета Баку на международной политической арене. В основе успеха - главный принцип азербайджанского лидера - национальные интересы и независимость превыше всего. Президент прямо говорит об этом на всех международных платформах, и в этом плане крайне примечателен диалог главы государства с модератором панельного заседания «Стратегический взгляд: Евразия» в рамках Давосского форума:

Модератор: Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Как Вы сказали, сегодня в Евразии располагаются крупные силы, с одной стороны - Россия, с другой – Китай. Как Президент Азербайджана, куда Вы позвоните в первую очередь - в Москву или Пекин?

Президент Ильхам Алиев: В Баку.

Модератор: В Баку…

Президент Ильхам Алиев: Да, мы проводим дружелюбную политику в отношении наших соседей, однако в то же время национальные интересы всегда находятся на первом месте. Поэтому все успехи, достигнутые нами в годы независимости, были завоеваны благодаря приверженности нашего народа независимости, проведению очень серьезных реформ в политической и экономической сферах. […]

Это – ответ, который можно с полным правом назвать знаковым, как нельзя лучше иллюстрирует самое сильное звено в политике Азербайджана.

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Глава государства не делает секрета также из слагаемых экономического успеха, обращая внимание в том числе на кадровые реформы: «Потому что, как я неоднократно говорил общественности, в двадцать первом веке невозможно добиться успеха со взглядами двадцатого века».

Экономические достижения и результаты реформ в Азербайджане находят подтверждение в отчетах влиятельных международных структур. С этой точки зрения интерес представляет оценка Европейского банка реконструкции и развития, отмечающего еще большее улучшение в последнее время инвестиционной среды в Азербайджане, успешные реформы в налоговой и таможенной сферах, упрощение администрирования, а также деятельность ASAN xidmət и агентства DOST, и процесс дигитализации оказываемых государством услуг. Не менее интересна и позиция самого Давосского форума, по оценкам которого, стратегический взгляд правительства Азербайджана удостоен 10-го, а умение правительства обеспечить стабильность – 11-го места.

В то же время азербайджанский руководитель не намерен довольствоваться достигнутыми результатами и ставит перед правительством новые амбициозные задачи: «Что нам нужно сейчас? От нас требуется новый подход в хорошем управлении, прозрачности, отчетности, дальнейшем приближении критериев, связанных со стандартами жизни и быта, к стандартам Европейского Союза. Считаю, что это возможно. Этого можно добиться, потому что мы имеем сильную политическую поддержку».

Основное внимание новое правительство направит на большой вызов, которым является растущее население – сегодня оно составляет 10 миллионов человек - и этому росту должен соответствовать экономический рост страны. Соответственно, нужны дополнительная инфраструктура, продовольственное обеспечение: «Ежегодно наше население увеличивается на 100 тысяч человек. Это означает, что нам ежегодно нужны по меньшей мере 100 тысяч рабочих мест. Это нелегко. Поэтому правительство займется данным вопросом». Одной из главных целей президент Ильхам Алиев ставит сохранение на сегодняшнем уровне бедности, то есть ниже 5 процентов. Прямой внешний долг предусматривается снизить с 17 процентов ВВП до 10 процентов, а инфляцию – сохранить на низком уровне – 2,5 процента: «Доходы населения всегда должны опережать инфляцию, создание рабочих мест также должно превышать демографический рост».

Таким образом, Давосский форум этого года, как и предыдущие, стал важной площадкой как с точки зрения доведения реалий Азербайджана до международного сообщества, так и в плане продвижения экономических интересов страны в рамках новых совместных планов с ведущими транснациональными компаниями. Потенциальные инвесторы не скрывают факторов, привлекающих их в Азербайджан. Это выгодное месторасположение, сильная инфраструктура, лидирующие позиции в регионе, а также наглядные результаты последовательных реформ, еще более улучшающих бизнес-климат в стране.

С другой стороны, Давос помогает Азербайджану свободней ориентироваться в мировых экономических процессах и выбрать подходящие тренды для себя, укреплять связи с имеющимися и наладить контакты с новыми партнерами, четче увидеть главные глобальные риски и проблемы года с тем чтобы упреждающими мерами успешно их избежать.

1news.az