«Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», или уже привычное TRIPP - проект, открывающий новые перспективы для укрепления транспортной связанности Южного Кавказа, расширения международной торговли и развития коммуникаций между Востоком и Западом - получил официальный старт.

Речь идет о 42-километровом участке Зангезурского коридора, проходящем по территории Армении и призванном связать основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, а также создать дополнительные возможности для экономического взаимодействия и интеграции региона в глобальные логистические цепочки.

Начало реализации проекта TRIPP, о котором сегодня объявили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих видеообращениях, стал очередным шагом в реализации договоренностей, достигнутых 8 августа 2025 года в Вашингтоне. Тогда лидеры Азербайджана, США и Армении подписали Совместную декларацию, обозначившую основные направления дальнейшего продвижения мирной повестки и открытия региональных коммуникаций.

Дональд Трамп в своем выступлении назвал TRIPP важным элементом достигнутых мирных договоренностей и подчеркнул его экономический потенциал. «Сегодня мы продолжаем наше продвижение вперёд запуском проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» и совершенно новой компании по развитию TRIPP», - заявил Трамп.

Американский президент поблагодарил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна за совместную работу, отметив их вклад в создание условий для продвижения мирного процесса. По его словам, партнерство в рамках TRIPP позволит открыть новые торговые пути для товаров и энергетических потоков, а также расширить возможности региональных пассажирских перевозок.

Пашинян, в свою очередь, охарактеризовал проект как крупнейшую экономическую программу Армении со времен обретения независимости. По его оценке, TRIPP способен придать дополнительный импульс развитию страны и ее выходу на международные рынки.

Важный акцент армянский премьер сделал на принципах, которые должны лежать в основе реализации маршрута: «Проект TRIPP направлен на создание бесперебойной мультимодальной транзитной связи на Южном Кавказе на основе полного уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции стран». Именно этот принципиальный подход был закреплен и в Вашингтонской декларации.

Одним из ключевых положений документа от 8 августа стало подтверждение необходимости обеспечить беспрепятственную связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении. При этом в декларации отдельно подчеркивается взаимная выгода от развития международных и внутригосударственных коммуникаций для обеих стран.

Однако практическая реализация TRIPP не может рассматриваться исключительно как двусторонний инфраструктурный проект Вашингтона и Еревана. Будущий маршрут должен быть сопряжен с транспортной системой Азербайджана, поскольку именно на азербайджанской стороне находятся его точки выхода и продолжения.

На этом обстоятельстве недавно акцентировал внимание министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, по мере приближения проекта к практической реализации возникла необходимость согласования технических параметров с Баку. «Без связи с Азербайджаном этот транспортный коридор просто не имеет смысла», - подчеркнул глава МИД.

Необходимость такого взаимодействия признается и в Ереване. Никол Пашинян, отвечая на вопросы в парламенте Армении, подтвердил, что строительство железной дороги на территории его страны предполагает ее соединение с азербайджанской железнодорожной сетью, а значит, требует координации технических параметров. «Мы считаем, что наша железная дорога должна быть соединена с азербайджанской железной дорогой, и эти вопросы, технические параметры, должны активно координироваться. Именно поэтому была создана трехсторонняя рабочая группа», сказал он.

Необходимо отметить, что рамки TRIPP существенно шире железнодорожного сообщения - согласования требуют параметры и автомобильных дорог, и линий электропередачи. В этой связи было принято решение о создании трехсторонней технической рабочей группы с участием представителей Азербайджана, Армении и США.

Стороны уже приступили к работе в этом формате. Как отмечалось ранее в совместном заявлении трех правительств, технические группы должны обеспечить проработку сложных инфраструктурных вопросов, подготовить переход к следующим этапам реализации проекта и определить возможности его интеграции с другими региональными сетями. На первоначальном этапе предусмотрено создание двух направлений технического планирования - транспортного и энергетического.

Таким образом, работа над TRIPP получила конкретную организационную основу, позволяющую перейти от общих политических договоренностей к согласованию практических решений.

На фоне обсуждения технических аспектов TRIPP важно учитывать и практические шаги, предпринимаемые Азербайджаном. Баку уже давно ведет подготовку собственной транспортной инфраструктуры, необходимой для полноценного функционирования будущего маршрута.

Как сообщил недавно глава МИД АР Джейхун Байрамов, строительство транспортных объектов на азербайджанской территории, включая автомобильные и железные дороги, практически завершено. Полностью закончить эту работу планируется в начале следующего года.

Такая последовательность действий отражает заинтересованность Баку в скорейшей практической реализации достигнутых договоренностей. При этом очевидно, что готовность инфраструктуры на одной стороне границы должна сопровождаться соответствующими решениями и на другой. Без технической совместимости и согласованности всех участков обеспечить полноценное движение по маршруту, как уже отмечалось, невозможно.

Динамика мирного процесса также подтверждает, что транспортная повестка постепенно становится частью более широкого экономического взаимодействия двух стран. 12 ноября на полях IX саммита Европейского политического сообщества в Дублине состоялась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Лидеры обменялись мнениями о продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, руководствуясь итогами Вашингтонского мирного саммита 8 августа 2025 года и подписанной Вашингтонской совместной декларацией. В центре обсуждений были практические шаги по дальнейшему укреплению мира между двумя странами, в том числе развитие транспортного и транзитного сообщения, экономических и торговых отношений, делимитация границ и реализация мер по укреплению доверия.

В этом же контексте лидеры обсудили ход работ по развитию TRIPP, в том числе планирование и проектирование железнодорожных и автомобильных участков, а также перспективы развития транзитного сообщения вдоль маршрута. Транзит грузов в Армению и из Армении через территорию Азербайджана был отмечен как положительное явление. С ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению было перевезено в общей сложности 105 тыс. тонн грузов.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях дальнейшего развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Арменией, включая предстоящее объединение электросетей обоих государств. Лидеры подчеркнули важность сотрудничества в области охраны окружающей среды и трансграничных водных ресурсов и приветствовали создание рабочих групп по управлению трансграничными реками.

Лидеры еще раз подтвердили важность поддержания положительной динамики в мирном процессе и продолжения диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и процветания в регионе.

Потенциал TRIPP, как отмечалось, не исчерпывается железнодорожным и автомобильным сообщением. В перспективе проект может стать важным элементом энергетической и цифровой инфраструктуры региона. Речь в перспективе может идти о возможностях передачи энергоресурсов, экспорта электроэнергии, в том числе произведенной из возобновляемых источников, а также прокладки оптоволоконных линий. В совокупности эти направления способны придать Южному Кавказу дополнительное значение в международной системе транспортных, энергетических и цифровых коммуникаций.

Дополнительным инструментом экономического развития стал фонд Tripp+ Enterprises объемом $201 млн. Предполагается, что он сможет предоставлять кредиты, долевые инвестиции и гранты для поддержки стратегических проектов частного сектора в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. Среди потенциальных направлений финансирования- транспорт, энергетическая инфраструктура и добыча критически важных полезных ископаемых.

Таким образом, вокруг TRIPP формируется более широкая экономическая повестка, выходящая за пределы одного транспортного участка. Неслучайно госсекретарь США Марко Рубио назвал проект якорем мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув его преобразующий потенциал.

Особое значение TRIPP приобретает в контексте развития Среднего коридора. Дополнительное транспортное звено на Южном Кавказе способно расширить возможности сообщения между Азией и Европой, увеличить пропускной потенциал международных грузоперевозок и обеспечить более тесную интеграцию региона в глобальные цепочки поставок.

Сегодня TRIPP находится на этапе, когда политические договоренности должны последовательно наполняться конкретным содержанием. Создание трехстороннего механизма технического планирования, начало согласования транспортных и энергетических параметров, подготовка инфраструктуры и развитие первых форм экономического взаимодействия формируют основу для дальнейшего продвижения проекта.

Для Азербайджана принципиально важно, чтобы процесс не ограничивался заявлениями и сопровождался реальными результатами. Страна выполняет свою часть работы на собственной территории, практически завершив строительство необходимой транспортной инфраструктуры, и ожидает соответствующего продвижения по другим участкам маршрута.

В конечном счете эффективность TRIPP будет определяться не масштабом политических оценок, а тем, насколько быстро и согласованно стороны смогут перейти от планирования к строительству, соединению инфраструктур и полноценному функционированию коммуникаций. Именно этот этап покажет, насколько заявленный потенциал проекта удастся превратить в реальные экономические и транспортные возможности для всего региона.