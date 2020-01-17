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Баку на страницах журнала «Harper’s Bazaar» – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 18:50 ~ 1 минута на чтение 114
Баку на страницах журнала «Harper’s Bazaar» – ФОТО – ВИДЕО

Команда индийской версии одного из самых известных женских журналов о моде и стиле «Harper’s Bazaar» осуществила фото и видеосъемку в столице Азербайджана.

Съемки проекта проходили в Центре Гейдара Алиева, который «Harper’s Bazaar» называет культовой культурной достопримечательностью Баку – автором нижеприведенных снимков, опубликованных в январско-февральском номере индийского «Harper’s Bazaar», выступил фотограф Кай Сукумар.

В качестве модели в съемке приняла участие модель Ануграха Натараджан – в ходе fashion фотосессии был отснят и видеоролик, просмотреть который можно ниже.

 
 
 
 
 
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Публикация от Harper's Bazaar, India (@bazaarindia)

В.Ф, Г.Р.

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