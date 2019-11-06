Голая правда: Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной и дала откровенное интервью – ФОТО

Голливудская суперзвезда Анджелина Джоли стала главной героиней американского глянцевого издания Harper's Bazaar, на одной из обложек которого она появилась полностью обнаженной, прикрытой лишь тюлем.

Как видно по нижеприведенным кадрам, А.Джоли справилась с проблемой критического веса и обрела прежние формы и уже не выглядит болезненно - напомним, что сравнительно недавно вес актрисы достиг нижней критической точки – при росте 1 метр 69 сантиметров она весила всего 41 килограмм, подробнее об этом читайте здесь.

«Мое тело многое пережило за последнее десятилетие, особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы. С невидимыми труднее бороться. На моем жизненном пути было много неожиданных поворотов. Иногда тебе больно, ты смотришь на тех, кого любишь, с болью. Ты не можешь быть такой свободной и открытой миру», - рассказывает А.Джоли в своем откровенном интервью Harper's Bazaar.

Актриса рассказывает, что обрела внутреннюю силу и заново открыла истинное «я» благодаря своим шестерым детям: «Та часть нас, которая свободна, дика, открыта, любопытна, может быть подавлена самой жизнью или болью. Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне снова обрести истинное «я» и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. А они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое».

Голливудская суперзвезда считает, что знание своего истинного «я» является очень важным вопрос для всех, а особенно для детей: «Я думаю, что дети должны быть в состоянии сказать: «Вот, кто я, и вот, во что я верю». Мы не можем помешать им испытывать боль: душевную или физическую. Но мы можем научить их стать лучше, пережив ее».

Вскользь А.Джоли затронула в интервью и своего бывшего супруга Брэда Питта, развод с которым стал причиной ее критического похудения: «Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас я должна постоянно проживать там, где хочет жить их отец».

«Моя мечта для каждого в 2020 году – помнить, кто они, и быть кем они есть, независимо от того, что может нарушить их способность быть свободными. Если вы чувствуете, что не живете своей жизнью в полной мере, попытайтесь определить, что или кто мешает вам дышать полной грудью. Идентифицируйте проблему и боритесь с тем, что угнетает. Многие женщины не могут выбрать свободу. Их собственная система ценностей, общество, семья, правительство работают против них и ограничивают их свободу», - заявляет Анджелина Джоли.

Вспомнила актриса и свою юность: «В школе я не была сильно популярной, я была панком. Я любила кожу, ПВХ и рыболовные сети – это были мои три любимых ткани в мои 20 лет. Помню, когда я впервые надела штаны из ПВХ. Я ждала прослушивания, сидела на солнце в Лос-Анджелесе. К тому времени, когда наступила моя очередь, штаны просто склеились. Я не получила роль. Но я любила эти штаны».

Полная версия интервью Анджелины Джоли американскому изданию Harper's Bazaar доступна по ссылке.

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Ф.В, Г.Р.