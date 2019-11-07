Коллектив Fairmont Baku Flame Towers принял участие в акции по сдаче крови для больных талассемией – ФОТО

В Fairmont Baku Flame Towers прошла акция по сдаче крови для больных талассемией, организованная отелем в сотрудничестве с Федерацией талассемии Азербайджана.

«Час времени, потраченный на сдачу крови, это одна жизнь» - именно под таким лозунгом прошла сдача крови коллективом отеля, каждый сотрудник которого, сдавая кровь для больных талассемией, понимал серьезность, важность и нужность подобных акций, так как каждый из нас может попасть в ситуацию, когда ему понадобится кровь.

Все потенциальные доноры изначально заполнили анкету с вопросами о здоровье и прошли отборочное собеседование, затем последовал небольшой медосмотр, измерение давления крови, пульса и тест на анемию, после чего каждый, у кого не было каких-либо противопоказаний, стал донором и тем самым, возможно, спас чью-то жизнь.

С момента открытия Fairmont Baku Flame Towers придерживался, придерживается и будет придерживаться в дальнейшем принципов социальной ответственности, основной из которых этический принцип, заключающийся в том, что для реализации общественного долга в процессе принятия решений необходим учёт не только интересов индивидов или организаций, принимающих эти решения, но и интересов, ценностей и целей широких социальных групп и общества в целом.

Сдача крови для больных талассемией ставшего донорами дружного коллектива Fairmont Baku Flame Towers - яркое подтверждение приверженности команды отеля принципам социальной ответственности.

По словам менеджера по общественным связям и маркетингу Зумруд Исмайловой, коллектив Fairmont Baku Flame Towers прекрасно понимает важность подобных акций, так как по статистике каждые две секунды в мире кто-то нуждается в донорской крови, и ничто не может заменить человеческую кровь, подчеркнув, что акция по сдаче крови в отеле прошла просто и безопасно: «И самое главное, что сдача крови спасет чью-то жизни, что не может не радовать наш коллектив».

Все самое важное, что нужно знать о талассемии

Талассемия -это наследственное заболевание крови, особо подчеркнем, что это не инфекционное заболевание, и оно не может передаваться от одного человека к другому ни напрямую, ни как-то иначе через переливание крови, еду или воздух.

Если мама и папа являются носителями гена талассемии, то имеется вероятность рождения ребенка с талассемией. Отметим, что когда оба родителя являются носителями гена талассемии, то вероятность рождения ребенка с талассемией равносильна 25% при каждой беременности.

Ребенок, у которого есть талассемия, бывает слабым, бледным, и у него слабый аппетит - при отсутствии необходимого лечения развитие бывает очень медленным, наблюдается увеличение печени и селезенки, а также костные изменения лица.

При сложном и дорогостоящем лечении талассемии каждый пациент в течение всей своей жизни каждые 2-3 недели должен переливать 1-2 раза кровь – в результате переливаний крови в организме увеличивается железо. Накопление избыточного железа влияет на работу сердца, печени, почек и несет за собой разрушение других органов. Поэтому очень важно выводить скопившееся железо из организма. Важно отметить, что если пациент с талассемией получает своевременное и правильное лечение, то он не отличается от своих сверстников и ведет полноценный образ жизни.

Более подробно о деятельности Федерации талассемии Азербайджана можно узнать по следующим контактным номерам: (+994 12) 4933652, (+994 50) 6078866 и адресу электронной почты [email protected]

Fairmont Baku Flame Towers

На одной из высочайших точек города Баку, полной жизни столицы Азербайджана, расположен один из самых неординарных и оригинальных комплексов современности - известные как Flame Towers три башни комплекса, выполненные в форме языков пламени, представляют собой прекрасный символ этой исторической Страны огней.

Отель Fairmont Baku располагается в самой северной башне этого многофункционального комплекса – в нем 318 номеров, люксов и апартаментов, конференц-залы и помещения площадью свыше 2300 квадратных метров, СПА-центр ESPA и несколько ресторанов, баров и лаунджей. Из отеля Fairmont Baku открывается прекрасный вид на Каспийское море.

Вся интересующая информация об отеле доступна по следующей ссылке.

Fairmont Baku Flame Towers в социальной сети Instagram - @fairmontbaku

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