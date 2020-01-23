«People have mother and sister!»: крылатые азербайджанские фразы, переведённые на английский, «взорвали» Instagram - ФОТО

За последние несколько дней Instagram страница @azeridictionary, на которой представлены присущие исключительно азербайджанцам крылатые фразы, с юмором переведенные на английский язык, буквально взорвала социальную сеть, набрав за короткий срок более 27.000 фолловеров, количество которых продолжает расти.

1news.az связался с автором этого проекта Фазилем Гумбатлы, который в своем интервью подробно рассказал об идее создания @azeridictionary, стремительном росте популярности страницы и ближайших планах, связанных с проектом.

Ф.Гумбатлы, которого близкие друзья называют просто «Fuzzy», отмечает, что в последние несколько дней большое количество людей узнало о нем именно как об авторе проекта @azeridictionary. Он родился и вырос в Баку, ему 22 года, получил высшее образование в сфере архитектуры и сегодня работает по специальности.

«С самого раннего детства я интересовался искусством и историей, параллельно снимал ролики для YouTube и являюсь автором нескольких музыкальных композиций. Скажу, что всегда находился в поиске создания какого-либо креативного продукта. Часто друзья подкидывали мне новые идеи, подталкивая к тому, чтобы я, наконец-то, запустил свой проект. С большой радостью отмечу, что встреченный в Сети с огромным интересом @azeridictionary превратился в один из самых успешных проектов, созданных мной», - рассказывает Ф.Гумбатлы.

Автор @azeridictionary отмечает, что идея проекта, «взорвавшего» Instagram, зародилась у него неожиданно: «Уверен, что у каждого есть друзья, которые высылают друг-другу в социальных сетях веселые мэмы и забавные посты. Однажды и я получил подобный пост – он был с американской страницы и в нем были отмечены трендовые фразы, сопровожденные веселыми объяснениями к ним. Именно тогда мне в голову пришла идея создания проекта, который я «азербайджанизировал» нашими повседневными фразами и разговорами».

В течение нескольких дней Ф.Гумбатлы создал контент для страницы – изначально это было 6 постов, которые автор разместил в социальной сети в вечернее время, и через несколько часов на страницу подписалось около 100 фолловеров: «Я тогда не уделил никакого особого внимания этому факту, а утром, заглянув на страницу, был в шоке от тысяч фолловеров и многочисленных комментариев, страница стала трендовой за одну ночь».

Говоря о популярности, обрушившейся на @azeridictionary (25.000 фолловеров было набрано всего за 2 дня), Фазиль Гумбатлы отмечает: «Думаю, это говорит о том, что азербайджанские пользователи Instagram хотят видеть в социальной сети не только смешной, но в то же время качественный и, что самое главное, локальный контент. Помимо этого, секрет завоевания проектом в короткий срок такой большой аудитории еще и в том, что каждый использует фразы из @azeridictionary и сам хоть раз попадал в описываемые мною на странице ситуации».

Ф.Гумбатлы также отметил интересный факт – как оказалось, большинство подписавшихся на его страницу фолловеров – это проживающие за рубежом азербайджанцы: «В последние несколько дней я получаю сотни сообщений от азербайджанцев, проживающих в США, Канаде и Европе, в своих сообщениях они рассказывают, что с помощью @azeridictionary смогли донести до своих иностранных друзей азербайджанские уникальные фразы и шутки, и этот факт меня очень радует. Не ожидал подобного резонанса, так как проект создавался без чьей-либо поддержки, и то, что он в короткий срок оказался в центре всеобщего внимания, еще больше мотивирует меня».

По словам автора @azeridictionary, каждый новый пост на странице встречается с большим интересом со стороны фолловеров, которые в свою очередь пишут в личные сообщения свои пожелания, идеи и делятся мыслями о проекте: «Порой из-за большого количества сообщений не удается ответить каждому. Отмечу, что в первый день запуска проекта он был поддержан известными азербайджанскими блогерами. Комментариев интересных множество, как и предложений – больше же всего меня рассмешил комментарий «səhifə dollardan tez yüksəldi» (страница поднялась быстрее, чем курс доллара). Также забавно и то, что есть среди комментирующих такие, кто, не понимая сатирического подхода, ищет ошибки в переводе фраз, считая, что мы ошиблись в переводе».

Ф.Гумбатлы также отмечает, что критических комментариев было немного, но и они входят в число самых интересных: «Один из пользователей Instagram tag’нул нашу страницу и написал следующее: «@azeridictionary-ni paylaşmayan qaldı? Gözlərimiz mazol oldu!» (Остался кто-то, кто не поделился @azeridictionary? На моих глазах мозоль!). В тот момент я понял, что страница стала трендовой».

Он подчеркивает, что как человек, работающий в творческой сфере несколько лет, он всегда открыт к критике, и считает, что обоснованная критика будет способствовать развитию и улучшению контента: «На необоснованную же критику не стоит обращать внимания, как говорится «Haters gonna hate».

И если изначально в состав команды @azeridictionary входил исключительно автор проекта Фазиль Гумбатлы, то после стремительной популярности в Сети он уже работает не один: «Сегодня нас уже двое – контент создаю я сам, идеи и предложения обсуждаю вместе с членом команды и моим другом Фидан. Думаю, что в ближайшее время наша команда еще более расширится, так как я очень мотивирован и готов и далее создавать оригинальный контент, учитывая желания многочисленной аудитории».

По словам Ф.Гумбатлы, он не задумывался об азербайджанских фразах, которые стали материалом для первых постов на странице: «Это было первое, что пришло мне в голову – сейчас же каждый, с кем я знаком, предлагает мне новые фразы, это происходит дома, на работе, в дороге, среди друзей и т.д. Одна из последних публикаций это «Gör, indi qaqan nağarajax» – я не знал, откуда она, а потом обнаружил, что она прозвучала в одном из популярных в сети роликов. Всего за несколько часов этот пост собрал 8000 like и стал самым популярным на странице».

Автор @azeridictionary отмечает, что целей, поставленных перед проектом на ближайшее время, множество: «Мы полны энергии и сфокусированы на создании еще более креативных постов. Также, сохраняя минималистичный дизайн и стиль, в планах добавление визуализации в публикации. Меня радует, что наши публикации, которые несут сатирический подтекст, были очень хорошо встречены пользователями Instagram, но это не значит, что проект создан для того, чтобы вызвать у вас улыбку. В то же время мы хотим привлечь внимание к недостаткам общества и внести свой вклад в их устранение».

В завершение интервью Фазиль Гумбатлы подчеркнул: «Азербайджанский язык ценен тем, что объединяет миллионы азербайджанцев, живущих по всему миру. Богатый азербайджанский язык и культура – это наше сокровище. Уверен, что всегда будут люди, консервативно относящиеся к примененному нами в проекте подходу к языку. Но для того, чтобы привлечь внимание людей, порой нужно решиться рискнуть и не бояться новизны. Благодарен команде 1news.az за интервью, а всем подписчикам желаю быть на позитиве и дарить всем вокруг улыбки. Продолжайте следить за страницей @azeridictionary и далее!»

В.Ф, Г.Р.

Фото: Instagram by @morefuzzy, @azeridictionary