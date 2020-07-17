Радостные вести от мамы Альбины: «Позади последняя, двенадцатая химиотерапия. Мы прошли этот тяжелый путь!» - ФОТО 

Мы неоднократно писали о 12-летней Альбине Имановой, чьи мечты стать балериной разрушила страшная болезнь – остеосаркома, иными словами рак костей.
В группе на Facebook, созданной для оказания помощи этой чудесной девочке, ее мама постоянно делилась новостями о самочувствии дочери и предстоящих процедурах. В свою очередь огромное количество людей оказывали им поддержку, как моральную, так и финансовую по мере своих возможностей, желая от всей души, чтобы шансы на выздоровление Альбины не были перечеркнуты отсутствием необходимых средств.
История юной балерины нашла отклик и в сердце вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которая взяла на себя все расходы, связанные с лечением девочки, после чего сборы были приостановлены, и оставалось только молиться.
Теперь у нас остаются проверки и биологическое лечение препаратом «Мепакт» (осталось 25 диффузий). Сейчас мы в клинике, Альбише делают «промывку» после «Метотриксата» - это будет продолжаться 72 часа - трое суток. В воскресенье нас выпишут из больницы, а в понедельник уже назначена встреча-консультация с хирургом-ортопедом Я.Горчаком, который делал операцию Альбише 5 месяцев назад. Вчера до химиотерапии Альбише делали рентген, а после капали 23-й по счету «Мепакт».
Мы с вами прошли этот тяжёлый путь! Мы сделали это!!! Спасибо всем, кто с нами дошел до сих пор, до этого счастливого момента, спасибо за ваше внимание, за доброту, за понимание, за искренность! Всем и каждому низкий поклон до земли!
Спасибо миллион раз нашему спонсору Лейле Алиевой - этому Ангелу во плоти! Только человек с большим сердцем и щедрой душой мог откликнуться и вовремя прийти на помощь! Спасибо Фариду Мансурову за вашу помощь, внимание, за ваше участие в лечении и судьбе Альбиши!
Спасибо огромное от души Всем-Всем, кого знаем давно, и тем, с кем только недавно познакомились! Спасибо всем, кто помогает нам с Альбишей здесь, в Израиле, далеко от дома, в чужой стране, которая благодаря вам уже стала такой близкой.
Альбиша передает вам всем приветы и воздушные поцелуи.
Берегите себя и своих близких в это тяжёлое для всех время».
Лейла Мамедова