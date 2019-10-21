Мастер-класс в поддержку Альбины прошел в Катаре – ФОТО

За ходом лечения 12-летней Альбины Имановой вот уже почти месяц следят тысячи людей, и не только в Азербайджане. Напомним, что девочке поставили страшный диагноз - остеосаркома.

По словам матери Альбиночки, Татьяны ханум, после публикаций на 1news.az ей оказали поддержку сотни незнакомых людей: «Я просто поражена, насколько все эти люди прониклись нашей ситуацией, как искренне переживают за нашу доченьку. Я очень благодарна каждому, и для меня эта поддержка очень важна и очень нужна. Я поражена, что столько людей, которых я даже не знаю, звонят мне, говорят добрые слова, помогают… Я так вам всем благодарна!» - сказала нам Татьяна ханум.

А в минувшую пятницу, 18 октября, благотворительное мероприятие в помощь Альбине состоялось в Катаре. Так, в одном из кафе Дохи прошел мастер-класс по рисованию, на котором присутствовали дети из самых разных стран мира - Британии, Египта, Катара, Турции, Колумбии и Филиппин.

Идея провести такой ивент в помощь Альбиночке возникла у наших соотечественников Джамили М. и Маиса А., проживающих в Катаре. По их словам, родители, которые привели детей на мастер-класс, единогласно поддержали идею об оказании помощи 12-летней Альбине. Более того, они выразили желание чаще участвовать в подобных мероприятиях.

Но особую радость и огромную ответственность почувствовали дети, присутствовавшие на мастер-классе, они были счастливы от того, что могут внести свой вклад в помощь девочке из далекой страны.

Все собранные с мероприятия средства были переданы семье Альбины, и Татьяна ханум еще раз выразила большую благодарность всем, кто принимает участие в судьбе ее любимой дочери.

Это очень примечательно, что помочь Альбине стараются сегодня люди из разных стран. И это вселяет огромную надежду на то, что родители Альбины соберут оставшуюся сумму на ее лечение.

Натали Александрова