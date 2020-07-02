Шоу «Маска» официально адаптируют на азербайджанском ТВ - ВИДЕО

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Всемирно известный проект «The Masked Singer» в скором времени появится в эфире канала ITV.

«The Masked Singer» - шоу производства Южной Кореи, которое за 4 года завоевало популярность более чем в 50 странах и было успешно адаптировано в США, России, Германии, Франции, вскоре увидят и зрители канала ITV – Азербайджан вошел в число стран, где данный проект будет официально адаптирован.

У ITV уже есть опыт воплощения в жизнь других международных лицензионных проектов – канал приобрел лицензию на адаптацию в регионе этого музыкального шоу у компании правообладателя Fremantle (Великобритания), с которой заключен договор.

В грандиозном проекте примут участие 12 знаменитостей, личность которых будет скрываться за масками и костюмами, которые изготовят специально для участников программы. Старт шоу «Маска» на ITV запланирован на 2021 год.

Азербайджанским зрителям проект «Маска» полюбился после его выхода на канале НТВ – шоу было спродюсировано Тимуром Вайнштейном, победителем проекта стал Анатолий Цой.

Лучшие номера российской «Маски» смотрите ниже.

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Феликс Вишневецкий