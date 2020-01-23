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В Баку мужчина выхватил у двухлетнего ребенка телефон - ФОТО

Сегодня в 11:58 ~ 1 минута на чтение 331
В Баку мужчина выхватил у двухлетнего ребенка телефон - ФОТО

Неизвестный мужчина отнял мобильный телефон у 2-летнего ребенка в Научно-исследовательском институте педиатрии имени К.Фараджевой.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, после поступления информации об этом по горячим следам был задержан ранее судимый житель Баку Эльчин Мамедов.

Установлено, что он - вор-карманник, орудовавший в метро, автобусах, в местах скопления людей.

В частности, 19 января он украл у двух женщин телефоны на станциях метро «Иншаатчылар» и «28 Мая». По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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