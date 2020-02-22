В Кюрдамире тело матери нашли в колодце, ребенка - в доме - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Генпрокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление.
В заявлении говорится, что после поступившей информации об обнаружении членами семьи сегодня утром тела Лейлы Ганбаровой в колодце во дворе дома в селе Шушун Кюрдамирского района и тела ее полугодовалого сына Хилала в спальной комнате дома, сотрудники прокуратуры и полиции немедленно выехали на место происшествия и с участием судмедэксперта провели осмотр тел умерших.
По факту смерти матери и ребенка в прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело, по делу создана специальная оперативно-следственная группа, назначены экспертизы.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Report
19:09
В селе Шушун Кюрдамирского района Азербайджана в утренние часы были найдены тела Лейлы Джаваншир гызы Гамбаровой 1977 г.р. и ее полуторагодовалого сына Хилала Орхан оглу Гамбарова.
Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, тело ребенка нашли в доме, а матери – в колодце во дворе дома.
К месту происшествия были привлечены сотрудники Кюрдамирского районного отдела полиции и районной прокуратуры. В настоящее время выясняются причины инцидента.
Тела были переданы для обследования в Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.
Расследование по факту проводит Кюрдамирская районная прокуратура.
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