В Кюрдамире тело матери нашли в колодце, ребенка - в доме - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Генпрокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление.

В заявлении говорится, что после поступившей информации об обнаружении членами семьи сегодня утром тела Лейлы Ганбаровой в колодце во дворе дома в селе Шушун Кюрдамирского района и тела ее полугодовалого сына Хилала в спальной комнате дома, сотрудники прокуратуры и полиции немедленно выехали на место происшествия и с участием судмедэксперта провели осмотр тел умерших.

По факту смерти матери и ребенка в прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело, по делу создана специальная оперативно-следственная группа, назначены экспертизы.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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19:09

В селе Шушун Кюрдамирского района Азербайджана в утренние часы были найдены тела Лейлы Джаваншир гызы Гамбаровой 1977 г.р. и ее полуторагодовалого сына Хилала Орхан оглу Гамбарова.

Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, тело ребенка нашли в доме, а матери – в колодце во дворе дома.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Кюрдамирского районного отдела полиции и районной прокуратуры. В настоящее время выясняются причины инцидента.

Тела были переданы для обследования в Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.

Расследование по факту проводит Кюрдамирская районная прокуратура.

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