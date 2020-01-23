В Москве торжественно отмечен 75-летний юбилей Полада Бюльбюльоглу - ФОТО

В Московском театре мюзикла с огромным успехом прошел концерт, посвященный 75-летию композитора, исполнителя, народного артиста Азербайджана, кавалера орденов «Истиглал» и «Шараф», посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Азербайджана, юбилейная концертная программа «Вечер для друзей» открылась песней «Баку» - в ходе концерта прозвучали лучшие песни Полада Бюльбюльоглу в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством народного артиста Сергея Скрипки.

Юбилейная концертная программа прошла в атмосфере дружбы, приятных воспоминаний и всеми любимой музыки.

Гостья концерта – председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, говоря о юбилейном вечере, подчеркивает следующее: «Не могу найти слов, меня переполняют эмоции. Я испытала ностальгию. Полад Бюльбюльоглу выдающийся композитор и певец, хитам которого всегда хочется подпевать».

Концерт П.Бюльбюльоглу также посетили спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России, народный артист Азербайджана Юлий Гусман, народный артист России Лев Лещенко, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени М.Горького Юлиана Слащёва, заместитель генерального директора и генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн и другие.

Гости вечера, поздравляющие юбиляра, высоко оценили творческую и общественную деятельность Полада Бюльбюльоглу, его огромный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Россией, пожелав ему дальнейших успехов. Среди поздравляющих П.Бюльбюльоглу были и его дети – дочь Лейла, сын – талантливый дирижер Муртуза, а также внучка Анна.

Сам юбиляр Полад Бюльбюльоглу выразил искреннюю признательность всем гостям вечера за добрые слова и пожелания и заявил со сцены: «Очень счастлив, что этот концерт состоялся. Последний раз выступал с концертом в Москве и Баку пять лет назад. Рад, что зрительный зал полон, и пришли мои поклонники. Горд, что азербайджанская музыка прозвучала в центре Москвы. Концерт я открыл песней о Баку, а завершил песней об Азербайджане. Я получил большое наслаждение и рад вновь выступить на сцене. В скором времени выступлю с концертом на сцене Дворца Гейдара Алиева в столице Азербайджана».

Отметим, что 75-летний юбилей П.Бюльбюльоглу будет торжественно отечен и в Азербайджане – о подробностях предстоящих мероприятий читайте по ссылке.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Mct.gov.az