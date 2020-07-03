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В Швеции расследуют эффективность государственных мер против COVID-19 

Сегодня в 10:43 ~ 2 минуты на чтение 63
В Швеции расследуют эффективность государственных мер против COVID-19 
Правительство Швеции создало комиссию для оценки эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусом.  
 
Об этом накануне объявил премьер-министр страны Стефан Лёвен.  
 
Создать такую комиссию потребовали шведские оппозиционные партии. 
 
Комиссию возглавил бывший председатель Высшего административного суда Швеции Матс Мелин. Ожидается, что полный доклад о том, как власти страны боролись с пандемией, Мелин представит в 2022 году. 
 
Шведское агентство оборонных исследований (FOI) ранее опубликовало доклад о действиях властей во время пандемии. Швеция не была достаточно подготовлена к вспышке коронавируса, хотя сведения о нем уже были.  
 
В стране обнаружилась нехватка защитных средств и медицинского оборудования. Пандемия, по мнению авторов доклада, выявила слабость антикризисного менеджмента в Швеции. 
 
Швеция единственная из стран ЕС не стала вводить режим самоизоляции и строгие ограничения. Коронавирусом в стране заразились около 70 тысяч человек, более 5 тысяч скончались. Для сравнения: в Дании были инфицированы более 12 тысяч человек (более 600 скончались), Норвегии – около 9 тысяч (скончались около 250 человек), Финляндии – более 7 тысяч (скончались более 300 человек). 
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Швецию в список стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл раскритиковал ВОЗ и заявил, что организация не учитывает все нюансы при подсчете заболевших.
 
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Источник: DW

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