В Швеции расследуют эффективность государственных мер против COVID-19 

~ 2 минуты на чтение 63

Правительство Швеции создало комиссию для оценки эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусом.

Об этом накануне объявил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

Создать такую комиссию потребовали шведские оппозиционные партии.

Комиссию возглавил бывший председатель Высшего административного суда Швеции Матс Мелин. Ожидается, что полный доклад о том, как власти страны боролись с пандемией, Мелин представит в 2022 году.

Шведское агентство оборонных исследований (FOI) ранее опубликовало доклад о действиях властей во время пандемии. Швеция не была достаточно подготовлена к вспышке коронавируса, хотя сведения о нем уже были.

В стране обнаружилась нехватка защитных средств и медицинского оборудования. Пандемия, по мнению авторов доклада, выявила слабость антикризисного менеджмента в Швеции.

Швеция единственная из стран ЕС не стала вводить режим самоизоляции и строгие ограничения. Коронавирусом в стране заразились около 70 тысяч человек, более 5 тысяч скончались. Для сравнения: в Дании были инфицированы более 12 тысяч человек (более 600 скончались), Норвегии – около 9 тысяч (скончались около 250 человек), Финляндии – более 7 тысяч (скончались более 300 человек).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла Швецию в список стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл раскритиковал ВОЗ и заявил, что организация не учитывает все нюансы при подсчете заболевших.