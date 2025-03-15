 “Deha”nın aktyoru çəkiliş meydançasında xəsarət alıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Dünya

“Deha”nın aktyoru çəkiliş meydançasında xəsarət alıb

15:44 - Bu gün
“Deha”nın aktyoru çəkiliş meydançasında xəsarət alıb

Türkiyənin məşhur “Deha” serialının çəkiliş meydançasında bədbəxt hadisə baş verib.

1news.az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, çəkiliş zamanı aktyor Aras Bulut İynemli topuğundan zədə alıb.

İynemli təcili olaraq xəstəxanaya çatdırılıb və əməliyyat olunub.

Qeyd edək ki, “Ay Yapım” istehsalı olan “Deha” serialının baş rolu Devranı Aras Bulut İynemli canlandırır. Aktyor daha öncə “Çukur”, “İçeride”, “Maral”, “Atatürk” kimi baxımlı seriallarda rol alıb.

Paylaş:
69

Aktual

Rəsmi

Prezident Azərbaycanın D-8-ə qoşulmasını təsdiqləyib

Cəmiyyət

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib

Rəsmi

Nasir Əbdülkərim Əbdürrəhman “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Reportaj

Bayram süfrəsi qurmaq bir ailəyə neçəyə başa gəlir? - REPORTAJ - FOTO - VİDEO

Dünya

“Deha”nın aktyoru çəkiliş meydançasında xəsarət alıb

Qrenlandiyada seçkiləri demokratlar qazandı: ABŞ-nin təzyiqlərinə qarşı çıxdılar

ABŞ və Ukraynadan böhran sonrası kritik təmas: Heyətlər Ciddədə görüşür

“X” sosial şəbəkəsinə kiberhücüm olub

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

“X” sosial şəbəkəsinə kiberhücüm olub

Kanadanın növbəti baş naziri bəlli olub

ABŞ və Ukraynadan böhran sonrası kritik təmas: Heyətlər Ciddədə görüşür

“Deha”nın aktyoru çəkiliş meydançasında xəsarət alıb

Son xəbərlər

Bakının 551 əsas küçə və prospekti yuyulub

Bu gün, 18:05

Samuxda yeniyetmə qız dəm qazından zəhərlənib

Bu gün, 17:39

Hacıqabulda ev yanıb - VİDEO

Bu gün, 17:13

Cəlilabadda 34 yaşlı kişinin meyiti tapıldı

Bu gün, 16:37

Şəmkirdə müəllimi döyməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:10

“Deha”nın aktyoru çəkiliş meydançasında xəsarət alıb

Bu gün, 15:44

Qaradağda 3 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 15:11

Bakı-Ələt yolunda yük maşını yanıb - VİDEO

Bu gün, 14:43

Kamaləddin Qafarov: “Cənubi Qafqazda militarist qüvvələr tərksilah olunmalıdır”

Bu gün, 14:19

Bayram günlərində temperatur 10-15 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:59

FHN yanğın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar müraciət edib

Bu gün, 13:44

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 13:21

Bərdədə yaşayış binasının eyvanı uçub, bir nəfər dağıntılar altında qalıb

Bu gün, 12:43

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:21

Şəmkirdə iki nəfər qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:59

Prezident Azərbaycanın D-8-ə qoşulmasını təsdiqləyib

Bu gün, 11:39

Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib

Bu gün, 11:27

Nasir Əbdülkərim Əbdürrəhman “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 11:26

“Xəmsə” şadlıq evinə məxsus obyektlərin fəaliyyəti dayandırılıb - VİDEO

Bu gün, 11:17

Azərbaycan Qırğızıstan ilə Tacikistan arasındakı sazişi alqışlayır

Bu gün, 10:57
Bütün xəbərlər