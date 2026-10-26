Vuçiç hakim partiyanın seçkilərdə məğlub olduğunu etiraf edib
Serbiyanın hakim Serb Tərəqqi Partiyası parlament seçkilərində məğlub olub.
1news.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu Serbiyanın keçmiş Prezidenti Aleksandr Vuçiç açıqlayıb.
O bildirib ki, aparılan hesablamalara əsasən, müxalifətin “Tələbə siyahısı” seçkilərdə qalib gəlib.
“Apardığımız hesablamalara əsasən, bu seçkiləri uduzduğumuz aydındır. “Tələbə siyahısı” qalib gəlib”, – deyə Vuçiç vurğulayıb.
Bununla yanaşı, o, seçkilərin yekun nəticələrinin hələ açıqlanmadığını qeyd edib.
Qeyd edək ki, Aleksandr Vuçiç sentyabrın 27-də prezident vəzifəsindən istefa verib.
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