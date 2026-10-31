 Batareyasız işləyən sensor ixtira edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Batareyasız işləyən sensor ixtira edilib

1news Redaksiyası14:23 - Bu gün
Batareyasız işləyən sensor ixtira edilib

ABŞ-nin Arkanzas və Miçiqan universitetlərinin tədqiqatçıları elektrik kabellərinin yaratdığı zəif maqnit sahələrindən enerji əldə edərək batareyasız işləyə bilən qrafen əsaslı temperatur sensoru hazırlayıblar.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, yeni texnologiya ənənəvi batareyalara ehtiyac duymadan, çox aşağı enerji sərfiyyatı ilə uzun illər müstəqil işləyə bilən sensorların yaradılmasına imkan verir.

Sistem ABŞ-də istifadə olunan 60 hers tezlikli dəyişən cərəyan kabellərinin ətrafında yaranan elektromaqnit sahələrindən enerji əldə etmək üçün xüsusi qrafen induktorundan istifadə edir. Toplanan enerji sabit cərəyana çevrilərək cihazın işləməsi üçün istifadə olunur.

Sistemin topladığı enerji kondensatorlarda saxlanılır. Bu yanaşma elektrik enerjisinin kəsilməsi zamanı belə sensorun müəyyən müddət işləməsini təmin edə bilər. Tədqiqatçılar cihazın ehtiyat enerji hesabına bir həftəyədək işləyə biləcəyini bildirirlər.

Qrafen əsaslı sensorların günəş enerjisi ilə işləyən versiyası da hazırlanıb. Gələcəkdə bu texnologiyanın istilik, səs və hərəkət kimi müxtəlif mənbələrdən eyni vaxtda enerji toplayan sistemlərə çevrilməsi nəzərdə tutulur.

Yeni texnologiya birdəfəlik batareyalardan asılılığı azaltmaq, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq və cihazların texniki xidmət xərclərini aşağı salmaq baxımından perspektivli hesab olunur.

Paylaş:
144

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan neftinin qiyməti 126 dolları keçib

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu QHT-lər üçün qrant müsabiqələrinə dair infosessiyada iştirak edib

Cəmiyyət

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Ermənistan sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri addımlar atmalıdır

Dünya

Zelenski Türkiyəyə səfər edib

Misirdə yük maşınının mikroavtobusla toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb

Aksiyalara görə 40 metro stansiyanı bağlayırlar

Batareyasız işləyən sensor ixtira edilib

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

İspaniyada qatar nasazlıq səbəbindən tuneldə qalıb

Tramp İranla müharibənin tezliklə başa çatacağını açıqladı: "Nüvə silahı istehsal etməyəcəklərinə dair zəmanət istəyirik"

Azərbaycanlı itkin ailələri Brüsseldə silsilə dinc aksiyalar keçirib

İngiltərədə 72 saatlıq fövqəladə vəziyyət çağırışı: Əl fənərlərinin satışı 4 dəfə artdı

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə hesabları: Oxucuların nəzərinə

Bu gün, 17:56

Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 17:36

Zelenski Türkiyəyə səfər edib

Bu gün, 17:25

Misirdə yük maşınının mikroavtobusla toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb

Bu gün, 17:19

Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq

Bu gün, 17:06

XİN: Feridun Sinirlioğlunun BMT-nin Baş katibi vəzifəsinə namizədliyinin irəli sürülməsi təşəbbüsünü alqışlayırıq

Bu gün, 16:48

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:26

Sumqayıtda məktəbli qızı sevgilisi küçədə döydü

Bu gün, 15:58

Hazırda Azərbaycanda 1500-dən çox xəstə orqan gözləyir

Bu gün, 15:40

Yol polisindən moped və velosiped sürənlərə xəbərdarlıq

Bu gün, 15:20

Bəzi hərbçilər cərimələnəcəklər

Bu gün, 15:06

Aksiyalara görə 40 metro stansiyanı bağlayırlar

Bu gün, 14:50

Gəncədə “Baku Bus” qəza törətdi

Bu gün, 14:33

Batareyasız işləyən sensor ixtira edilib

Bu gün, 14:23

17 yaşlı oğlanın sürdüyü maşın elektrik dirəyinə çırpıldı - Foto

Bu gün, 14:10

İordaniya sərhədçiləri Suriyadan silahlı qrupun ölkəyə keçid cəhdinin qarşısını alıb

Bu gün, 13:47

"Kəpəz" klubunun futbolçusu Azuma Abubakar "İmişli" ilə matçda iştirak etməyəcək

Bu gün, 13:33

Azərbaycanda 1800 vətəndaş ölümündən sonra orqanlarının bağışlanması üçün reyestrdə qeydiyyatdan keçib

Bu gün, 13:27

ADY: Bakı–Tbilisi–Bakı qatarında sərnişin yerlərinin sayı 564-ə çatdırılır

Bu gün, 13:13

Ali Məhkəmədə cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə ilə bağlı qərar layihəsi müzakirə olunub

Bu gün, 12:53
Bütün xəbərlər