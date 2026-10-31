 Bəzi hərbçilər cərimələnəcəklər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bəzi hərbçilər cərimələnəcəklər

1news Redaksiyası15:06 - Bu gün
Bəzi hərbçilər cərimələnəcəklər

Azərbaycanda bir sıra hərbçilər cərimə və ya həbs edilə bilərlər.

1news.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən məsələ Milli Məclisin noyabrın 3-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilən İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif olunan dəyişiklik layihəsində əksini tapıb.

Layihəyə əsasən, zabit, gizir, miçman, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusunun məsuliyyəti artırılır.

Layihəyə əsasən, zabitin, gizirin, miçmanın, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusunun hərbi hissədən və ya xidmət yerindən özbaşına getməsi, habelə üzrlü səbəblər olmadan hərbi hissəyə və ya xidmət yerinə vaxtında gəlməməsi bir gündən artıq, lakin on gündən çox olmayaraq törədildikdə 200 manatdan 300 manatadək məbləğdə cərimə ilə nəticələnəcək.

Bununla bərabər, işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 15 günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunacaq.

Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə, bu xəta üç gündən artıq, lakin on gündən çox olmayaraq törədildikdə 20 günədək müddətə inzibati həbs tətbiq olunurdu.

Yuxarıdakı maddədə nəzərdə tutulmuş əməllərin inzibati tənbeh almış şəxs tərəfindən inzibati tənbeh vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində təkrar törədilməsinə görə 300 manatdan 500 manatadək məbləğdə cərimə nəzərdə tutulur. Bu müddəada işin halları və pozuntu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla on gündən bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunacaq.

Qüvvədə olan qanuna əsasən isə 15 gündən bir ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunurdu.

Layihədə vurğulanıb ki, həmin şəxslərin bir gündən artıq hərbi hissədə və ya xidmət yerində olmaması onların inzibati məsuliyyətinə səbəb olacaq. Məsuliyyətin artırılması ilə yanaşı sanksiyanın yumşaldılması və alternativ cəza (cərimə) növünün müəyyənləşdirilməsi mütərəqqi addım hesab edilə bilər.

Paylaş:
134

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan neftinin qiyməti 126 dolları keçib

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu QHT-lər üçün qrant müsabiqələrinə dair infosessiyada iştirak edib

Cəmiyyət

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Siyasət

Ceyhun Bayramov: Ermənistan sülh sazişinin imzalanması üçün zəruri addımlar atmalıdır

Cəmiyyət

Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursat aşkarlanıb

Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Sumqayıtda məktəbli qızı sevgilisi küçədə döydü

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasının gənc futbolçularına dəstək aksiyası keçirilib - FOTO - VİDEO

“CNN-in İran-İsrail müharibəsi dövründə Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi məqalə həqiqəti əks etdirmirdi”

“Həzi Aslanov—İçərişəhər” sahəsində birbaşa hərəkət bərpa olundu

“Turan Tovuz”dan Qarabağın dirçəlişinə dəstək: QDF-ə 50 000 manat ianə və “Dirçəliş Kuboku”na əsas tərəfdaşlıq

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyevin rəsmi sosial şəbəkə hesabları: Oxucuların nəzərinə

Bu gün, 17:56

Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 17:36

Zelenski Türkiyəyə səfər edib

Bu gün, 17:25

Misirdə yük maşınının mikroavtobusla toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb

Bu gün, 17:19

Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq

Bu gün, 17:06

XİN: Feridun Sinirlioğlunun BMT-nin Baş katibi vəzifəsinə namizədliyinin irəli sürülməsi təşəbbüsünü alqışlayırıq

Bu gün, 16:48

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:26

Sumqayıtda məktəbli qızı sevgilisi küçədə döydü

Bu gün, 15:58

Hazırda Azərbaycanda 1500-dən çox xəstə orqan gözləyir

Bu gün, 15:40

Yol polisindən moped və velosiped sürənlərə xəbərdarlıq

Bu gün, 15:20

Bəzi hərbçilər cərimələnəcəklər

Bu gün, 15:06

Aksiyalara görə 40 metro stansiyanı bağlayırlar

Bu gün, 14:50

Gəncədə “Baku Bus” qəza törətdi

Bu gün, 14:33

Batareyasız işləyən sensor ixtira edilib

Bu gün, 14:23

17 yaşlı oğlanın sürdüyü maşın elektrik dirəyinə çırpıldı - Foto

Bu gün, 14:10

İordaniya sərhədçiləri Suriyadan silahlı qrupun ölkəyə keçid cəhdinin qarşısını alıb

Bu gün, 13:47

"Kəpəz" klubunun futbolçusu Azuma Abubakar "İmişli" ilə matçda iştirak etməyəcək

Bu gün, 13:33

Azərbaycanda 1800 vətəndaş ölümündən sonra orqanlarının bağışlanması üçün reyestrdə qeydiyyatdan keçib

Bu gün, 13:27

ADY: Bakı–Tbilisi–Bakı qatarında sərnişin yerlərinin sayı 564-ə çatdırılır

Bu gün, 13:13

Ali Məhkəmədə cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə ilə bağlı qərar layihəsi müzakirə olunub

Bu gün, 12:53
Bütün xəbərlər