 İlham Əliyev Əlcəzairi İnqilab Günü münasibətilə təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

İlham Əliyev Əlcəzairi İnqilab Günü münasibətilə təbrik edib

1news Redaksiyası12:16 - Bu gün
İlham Əliyev Əlcəzairi İnqilab Günü münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əlcəzairli hıəmkarı Abdelmacid Tebbuna bu ölkənin 1 Noyabr – İnqilab Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az məktubu təıqdim edir:

"Hörmətli cənab Prezident,

Əziz Qardaşım,

1 Noyabr – İnqilab Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm.

Bu tarixi gün Əlcəzair xalqının azadlıq və müstəqillik uğrunda apardığı mübarizənin, sarsılmaz iradəsinin, böyük qəhrəmanlığının və milli birliyinin əbədi rəmzidir.

Azərbaycan ilə Əlcəzair arasında ənənəvi dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin hazırkı səviyyəsi məmnunluq doğurur.

İnanıram ki, qardaş xalqlarımızın maraqlarına uyğun olaraq əlaqələrimizin daha da genişləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın bundan sonra da inkişaf etdirilməsi üçün birgə səylər göstərəcəyik.

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, qardaş Əlcəzair xalqına daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram".

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