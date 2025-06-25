Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilib - SİYAHI
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
1news.az xəbər verir ki, Sərəncamla Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilirlər:
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Qurbanov Aqil Səlim oğlu
Rüstəmov Zaur Zeynalabdul oğlu – general-mayor
Cəfərov Rauf Cəfər oğlu – polkovnik
Qurbanov Cavanşir Mövlud oğlu – polkovnik
Abdullayev Həsən Ağasəf oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Əflatun Mübariz oğlu – polkovnik-leytenant
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Xasməmmədov İlqar Akif oğlu – polkovnik
İbrahimov Rasim Ağahüseyn oğlu – polkovnik
Rəsulov Azər Mustafa oğlu – polkovnik
Şərifov Etibar Vaqif oğlu – ədliyyə polkovniki
Yusifli Zaur Qəzənfər oğlu – polkovnik
Muradov Nahid Paşa oğlu – polkovnik-leytenant
“İgidliyə görə” medalı ilə
Hüseynov Anar Tofiq oğlu – polkovnik
Cəfərov Ziyəddin Hafiz oğlu – polkovnik-leytenant
Əsgərxanov Fariz Amil oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Aqil Salamat oğlu – polkovnik-leytenant
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Bayramov Namiq Süleyman oğlu – general-mayor
Əbdülov Gündüz Əliş oğlu – general-mayor
Əlövsədov Həsən Əli oğlu – general-mayor
Qafarov İlqar Saab oğlu – general-mayor
Pirverdiyev Akif Səməndər oğlu – general-mayor
Ağayev Amil Sədulla oğlu – polkovnik
Axundzadə Rüfət Yusif oğlu – polkovnik
Babayev Oktay Ənvər oğlu – polkovnik
Bədəlov Rüstəm Bahadir oğlu – polkovnik
Eminov Emil Talıb oğlu – polkovnik
Əzizov Fehruz İsrafil oğlu – polkovnik
Heybətli Azər Əfrayıl oğlu – polkovnik
İsmayılov Anar Tapdıq oğlu – tibb xidməti polkovniki
Məhərrəmov Seymur Ağakərim oğlu – polkovnik
Məlikzadə Araz Ağamməd oğlu – polkovnik
Məmmədov Sergey Şammuradoviç – polkovnik
Mirzəyev İqbal Yusif oğlu – tibb xidməti polkovniki
Rəhimov İlkin İbrahim oğlu – polkovnik
Zeynallı Elçin Nadir oğlu – polkovnik
Abdulla Hikmət Naib oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı
Aslanov Teymur Tahir oğlu – polkovnik-leytenant
Cəbrayılov Rahib Sahib oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı
Cəfərov Aqil Özixan oğlu – polkovnik-leytenant
Cumayev Vasif Əziz oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Dadaşov Elgün Fərail oğlu – polkovnik-leytenant
Xəlilov Elvin Eyvaz oğlu – polkovnik-leytenant
İmranov Elxan Fərman oğlu – polkovnik-leytenant
Qafarov Ceyhun Camaləddin oğlu – polkovnik-leytenant
Qarayev Asəf Ənvər oğlu – polkovnik-leytenant
Musayev Vüqar Samayıl oğlu – polkovnik-leytenant
Nəbiyev Tərxan Elxan oğlu – polkovnik-leytenant
Pənahov Eldar Aydın oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Tağıyev Rəşad Fikrət oğlu – polkovnik-leytenant
Vəliyev Fuad Rəsul oğlu – polkovnik-leytenant
Dostəliyev Mircəlal Nadir oğlu – mayor
Əhmədov Behbud Cahət oğlu – mayor
Əliyev Murad Adil oğlu – mayor
Əsgərov Samir Sərdar oğlu – mayor
Fərziyev Ziya Zakir oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
İbrahimov Zaur Rafiq oğlu – mayor
Kəlbəliyev Asim Qabil oğlu – mayor
Quliyev Zaur Fərhad oğlu – mayor
Mənsiyev Elsevər Davud oğlu – mayor
Mustafayev Rauf Nurağa oğlu – mayor
Müslümov Təbriz Firizman oğlu – mayor
Novruzov Ziya Eyvazalı oğlu – mayor
Nurəliyev Seymur Fəryad oğlu – mayor.