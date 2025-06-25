 Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilib - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
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Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilib - SİYAHI

11:48 - Bu gün
Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, Sərəncamla Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif edilirlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Qurbanov Aqil Səlim oğlu

Rüstəmov Zaur Zeynalabdul oğlu – general-mayor

Cəfərov Rauf Cəfər oğlu – polkovnik

Qurbanov Cavanşir Mövlud oğlu – polkovnik

Abdullayev Həsən Ağasəf oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Əflatun Mübariz oğlu – polkovnik-leytenant

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Xasməmmədov İlqar Akif oğlu – polkovnik

İbrahimov Rasim Ağahüseyn oğlu – polkovnik

Rəsulov Azər Mustafa oğlu – polkovnik

Şərifov Etibar Vaqif oğlu – ədliyyə polkovniki

Yusifli Zaur Qəzənfər oğlu – polkovnik

Muradov Nahid Paşa oğlu – polkovnik-leytenant

“İgidliyə görə” medalı ilə

Hüseynov Anar Tofiq oğlu – polkovnik

Cəfərov Ziyəddin Hafiz oğlu – polkovnik-leytenant

Əsgərxanov Fariz Amil oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Aqil Salamat oğlu – polkovnik-leytenant

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Bayramov Namiq Süleyman oğlu – general-mayor

Əbdülov Gündüz Əliş oğlu – general-mayor

Əlövsədov Həsən Əli oğlu – general-mayor

Qafarov İlqar Saab oğlu – general-mayor

Pirverdiyev Akif Səməndər oğlu – general-mayor

Ağayev Amil Sədulla oğlu – polkovnik

Axundzadə Rüfət Yusif oğlu – polkovnik

Babayev Oktay Ənvər oğlu – polkovnik

Bədəlov Rüstəm Bahadir oğlu – polkovnik

Eminov Emil Talıb oğlu – polkovnik

Əzizov Fehruz İsrafil oğlu – polkovnik

Heybətli Azər Əfrayıl oğlu – polkovnik

İsmayılov Anar Tapdıq oğlu – tibb xidməti polkovniki

Məhərrəmov Seymur Ağakərim oğlu – polkovnik

Məlikzadə Araz Ağamməd oğlu – polkovnik

Məmmədov Sergey Şammuradoviç – polkovnik

Mirzəyev İqbal Yusif oğlu – tibb xidməti polkovniki

Rəhimov İlkin İbrahim oğlu – polkovnik

Zeynallı Elçin Nadir oğlu – polkovnik

Abdulla Hikmət Naib oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı

Aslanov Teymur Tahir oğlu – polkovnik-leytenant

Cəbrayılov Rahib Sahib oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı

Cəfərov Aqil Özixan oğlu – polkovnik-leytenant

Cumayev Vasif Əziz oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Dadaşov Elgün Fərail oğlu – polkovnik-leytenant

Xəlilov Elvin Eyvaz oğlu – polkovnik-leytenant

İmranov Elxan Fərman oğlu – polkovnik-leytenant

Qafarov Ceyhun Camaləddin oğlu – polkovnik-leytenant

Qarayev Asəf Ənvər oğlu – polkovnik-leytenant

Musayev Vüqar Samayıl oğlu – polkovnik-leytenant

Nəbiyev Tərxan Elxan oğlu – polkovnik-leytenant

Pənahov Eldar Aydın oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Tağıyev Rəşad Fikrət oğlu – polkovnik-leytenant

Vəliyev Fuad Rəsul oğlu – polkovnik-leytenant

Dostəliyev Mircəlal Nadir oğlu – mayor

Əhmədov Behbud Cahət oğlu – mayor

Əliyev Murad Adil oğlu – mayor

Əsgərov Samir Sərdar oğlu – mayor

Fərziyev Ziya Zakir oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan

İbrahimov Zaur Rafiq oğlu – mayor

Kəlbəliyev Asim Qabil oğlu – mayor

Quliyev Zaur Fərhad oğlu – mayor

Mənsiyev Elsevər Davud oğlu – mayor

Mustafayev Rauf Nurağa oğlu – mayor

Müslümov Təbriz Firizman oğlu – mayor

Novruzov Ziya Eyvazalı oğlu – mayor

Nurəliyev Seymur Fəryad oğlu – mayor.

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