 İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb | 1news.az | Xəbərlər
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İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

1news Redaksiyası16:25 - Bu gün
İlham Əliyev kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan bir qrup şəxs təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər.

 

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Kazakov Matvey Pavloviç

Leysanov Bahaddin Dəyyan oğlu

Mustafayev Sabir Mədət oğlu

 

“Tərəqqi” medalı ilə

Babayev Teymur Yusif oğlu

Bayramov Nizami Usub oğlu

Əhmədiyev Zaur Əliyeviç

Əhmədov Ruslan Əlişah oğlu

Feyziyev Fikrət Malik oğlu

Gözəlov Yasin Qaibqulu oğlu

Hacıyeva Sevda Taleh qızı

Həsənli Mürvət Tapdıq oğlu

Həsənov Azər Mirzəsən oğlu

Həsənova Qətibə Musa qızı

Hüseynbəyli İntiqam Bayram oğlu

Xəlilov Xalıq Qurban oğlu

İbrahimov Yusif Süleyman oğlu

Qasımov Niyazi Qara oğlu

Qaybalıyev Habil Alcan oğlu

Quliyeva Aynurə Fikrət qızı

Mahmudov Elsevər Rafiq oğlu

Məmmədov İbrahim Niftalı oğlu

Məmmədov İntiqam İbrahim oğlu

Mirzəyev Mahir Hökümalı oğlu

Muradzadə Şəhriyar Mütalib oğlu

Mustafayev Namiq Canəli oğlu

Omarova Gülbəniz İlyasovna

Seyidəliyev Nizami Yaqub oğlu

Şalbuzov Namiq Əlövsət oğlu

Şamilova Lalə Nəsrəddin qızı

Vəliyev Akif Həmzə oğlu

Yağubov Səyavuş Əhəd oğlu.

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