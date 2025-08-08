 Donald Tramp: “Bu, Azərbaycan, Ermənistan, ABŞ və ümumilikdə dünya üçün tarixi bir gün olacaq” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Dünya

Donald Tramp: “Bu, Azərbaycan, Ermənistan, ABŞ və ümumilikdə dünya üçün tarixi bir gün olacaq”

Qafar Ağayev09:22 - Bu gün
Donald Tramp: “Bu, Azərbaycan, Ermənistan, ABŞ və ümumilikdə dünya üçün tarixi bir gün olacaq”

ABŞ Prezidenti Donald Tramp sabah Ağ evdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanı qəbul edəcəyini bəyan edib.

1news.az xəbər verir ki, o, bu barədə “Truth” sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşım edib.

Tramp paylaşımında iki ölkə arasında uzun illər davam edən münaqişəyə toxunub və minlərlə insanın həyatına son qoyan bu qarşıdurmanın başa çatması üçün səylərini davam etdirdiyini bildirib:

“Bu iki xalq uzun illərdir ki, müharibə aparır və bu, minlərlə insanın ölümü ilə nəticələnib. Bir çox liderlər indiyədək müharibəni bitirməyə çalışdılar, lakin uğur əldə edə bilmədilər. Mənim administrasiyam uzun müddətdir ki, hər iki tərəflə işləyir”, – deyə Tramp vurğulayıb.

ABŞ Prezidenti, sabah Ağ evdə Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Nikol Paşinyanla birlikdə sülhə dair sənədin imzalanma mərasiminin keçiriləcəyini bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, ABŞ Cənubi Qafqazın iqtisadi potensialının açılması və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın qurulması üçün hər iki ölkə ilə ikitərəfli sazişlər imzalayacaq.

“Mən böyük Azərbaycan və Ermənistan xalqları üçün düzgün iş gördüklərinə görə bu cəsarətli liderlərlə fəxr edirəm. Bu, Azərbaycan, Ermənistan, ABŞ və ümumilikdə dünya üçün tarixi bir gün olacaq”, – deyə Tramp paylaşımında qeyd edib.

Paylaş:
89

Aktual

Cəmiyyət

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

Cəmiyyət

Metroda doğulan uşağa metrodan ödənişsiz istifadə imkanı yaradılacaq

Cəmiyyət

ABŞ Prezidenti 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq

Rəsmi

Vaşinqtonda İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub

Dünya

Nikol Paşinyandan diqqətçəkən paylaşım

Donald Tramp: “Bu, Azərbaycan, Ermənistan, ABŞ və ümumilikdə dünya üçün tarixi bir gün olacaq”

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Kreml açıqladı: Putin və Tramp görüşəcək

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Trampdan Putinə son şans: Ağ Ev nümayəndəsi Rusiyaya səfər etdi

Kreml açıqladı: Putin və Tramp görüşəcək

NASA Ay səthinə nüvə reaktoru yerləşdirməyi planlaşdırır – ABŞ ikinci kosmik yarışa hazırlaşır

İlon Mask Azərbaycanla bağlı paylaşım edib

Son xəbərlər

Kartofun içində təcridxanaya telefon keçirmək istədilər

Bu gün, 15:31

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 15:23

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri ilə Vaşinqtonda keçirəcəyi görüş dünyanın ən nüfuzlu mediasında

Bu gün, 15:18

AZAL rəhbərliyi və kollektivi Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hökumə Əliyevanın məzarını ziyarət edib

Bu gün, 15:06

52 ailə Ağdərənin Vəngli və Kolatağ kəndlərinə köçürüləcək

Bu gün, 14:59

Bakının Hüseyn Cavid prospektində mikromobillik zolağı genişləndirilib

Bu gün, 14:40

Paytaxtda motosiklet və skuter oğurlayan 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:04

Bakubus Gəncədə fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 13:56

DYP-dən avtomobil idarə edərkən əlini pəncərədən çölə çıxaran sürücülərə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:33

Hökumə Əliyevanın ev muzeyi açıldı - FOTO

Bu gün, 13:15

İşçinin əmək hüquqlarını pozan klinika cərimələnib

Bu gün, 13:02

Nərimanovda bir neçə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - VİDEO

Bu gün, 12:50

Yağış, külək, dolu - Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlandı

Bu gün, 12:37

Metroda doğulan uşağa metrodan ödənişsiz istifadə imkanı yaradılacaq

Bu gün, 12:25

Novxanı qəsəbəsinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

Bu gün, 12:16

Metroda doğuş edən ana və onun körpəsi Respublika Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib

Bu gün, 12:13

AFFA rəsmisi azərbaycanlı futbolçunun çıxış etdiyi komandanın oyununa təyinat alıb

Bu gün, 11:58

Nikol Paşinyandan diqqətçəkən paylaşım

Bu gün, 11:46

Azərbaycan “SpaceX”lə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

Bu gün, 11:22

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

Bu gün, 10:57
Bütün xəbərlər