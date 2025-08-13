 Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Qafar Ağayev14:36 - Bu gün
Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib.

1news.az xəbər verir ki, Ukrayna üçün nəzərdə tutulan humanitar yardım Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb.

Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin rəsmiləri və Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuriy Husyev iştirak edib.

Energetika Nazirliyinin mətbuat katibi Cahid Mikayılov deyib ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yükün ilk hissəsi bu gün Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb.

Cahid Mikayılov

“Yardımın göndərilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2025-ci il 11 avqust tarixli Sərəncamına əsasən, Energetika Nazirliyi tərəfindən təmin edilir.

Humanitar yükün tərkibinə ümumilikdə 90 min metrə yaxın elektrik kabelləri və naqillər, həmçinin 25 ədəd generator və 7 dəst transformator daxildir. Ukraynada davam edən müharibədən zərər görmüş bölgələrin elektrik enerjisi ilə dayanıqlı təchizatının bərpasına dəstək məqsədilə göndərilən bu avadanlıqların ilk hissəsi 10 yük avtomobilindən ibarət karvanla yola salınıb. Ukrayna tərəfinin müraciətləri əsasında təşkil edilən və ümumi dəyəri 2 milyon ABŞ dolları olan sözügedən yardımın növbəti hissəsinin də yaxın günlərdə yola salınması planlaşdırılır.

C.Mikayılov deyib ki, Azərbaycan bundan əvvəl də Ukraynaya elektrik təchizatı ilə bağlı humanitar yardımlar göndərib.

“Hazırkı müharibə şəraiti ilə əlaqədar olaraq, ölkəmizin Ukraynaya göstərdiyi ümumi humanitar dəstək, o cümlədən bərpa və yenidənqurma yönümlü yardımların ümumi dəyəri artıq 44 milyon ABŞ dollarını keçib”.

Qeyd edək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 11 avqust 2025-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Ukraynaya humanitar yardım məqsədilə 2 milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentində vəsait ayrılıb.

Foto: Nadir İbrahimli

Paylaş:
34

Aktual

Siyasət

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Siyasət

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Cəmiyyət

Bakı metrosu yeni mövsümə necə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Müsahibə

Emin Milli: Əslində Ermənistan və Azərbaycanın ortaq maraqları var və ola bilər – MÜSAHİBƏ

Siyasət

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Tacikistan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Azərbaycan və Ermənistan keçmiş SSRİ dövründəki sərhədlərini tanıyacaqlar

Redaktorun seçimi

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

İlmələrdə gizlənən tarix - Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindən - REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

XİN Azərbaycan və Ermənistan arasında paraflanmış sülh sazişinin mətnini yayıb

“Vaşinqton görüşü bir sıra siyasi və strateji mesajların dünyaya çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir” - Deputatdan ŞƏRH

Azərbaycan və Ermənistan qarşılıqlı sərhədə hər hansı üçüncü tərəfin qüvvələrini yerləşdirməyəcəklər

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın baş naziri ilə Vaşinqtonda keçirəcəyi görüş dünyanın ən nüfuzlu mediasında

Son xəbərlər

Rezidenturaya ixtisas seçimi başlanıb

Bu gün, 14:55

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Bu gün, 14:41

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Bu gün, 14:36

Qusar rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

Qubada yanğın təhlükəli yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO

Bu gün, 13:11

Bakı metrosu yeni mövsümə necə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Bu gün, 12:56

Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 12:51

30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsinə hazırlıqlar tam sürətlə davam edir - FOTO

Bu gün, 12:37

Maştağada evdən 6 min manat oğurlanıb

Bu gün, 12:18

Naxçıvan, Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə avqust ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 11:40

Saatlıda 52 yaşlı qadını cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 11:25

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 10:57

Bakı üzrə tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi keçirilib

Bu gün, 10:50

İyul ayı ərzində 8 milyona yaxın tibbi xidmət göstərilib

Bu gün, 10:36

Əksər yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:24

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib

Bu gün, 10:16

Azərbaycanda avtobus idarə edəcək qadın sürücülər hazırlanır

Bu gün, 09:57

BDYPİ yağmurlu hava şəraiti ilə bağlı müraciət edib

Bu gün, 09:54

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:39

Əmtəə bazarlarında qızıl cüzi bahalaşıb

Bu gün, 09:24
Bütün xəbərlər