 Bakının bəzi yollarında sıxlıq müşahidə olunur - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
Bakının bəzi yollarında sıxlıq müşahidə olunur - SİYAHI

Qafar Ağayev08:57 - Bu gün
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

3. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

