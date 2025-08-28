 Arkadi Qukasyanın cinayət işi üzrə verdiyi ifadələr və ona aid olan digər sənədlər elan edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Arkadi Qukasyanın cinayət işi üzrə verdiyi ifadələr və ona aid olan digər sənədlər elan edilib

16:27 - Bu gün
Arkadi Qukasyanın cinayət işi üzrə verdiyi ifadələr və ona aid olan digər sənədlər elan edilib

Avqustun 28-də Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxs Arkadi Qukasyanın cinayət işi üzrə ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadələr və ona aid digər sənədlər elan edilib.

1news.az-ın AZƏRTAC-a istinadən məlumatına görə, təqsirləndirilən şəxs Arkadi Qukasyan ibtidai istintaq zamanı ifadəsində bildirib ki, qondarma rejimin “prezidenti” kimi istənilən “vəzifəyə təyinat”la bağlı qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olub. Yalnız “müdafiə naziri” vəzifəsinə “təyinat” və “vəzifədən azad etmə” Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və Ermənistan prezidenti ilə razılaşdırıldıqdan sonra baş tutub.

Bölgəyə silah-sursatı yalnız Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin göndərdiyini deyən A.Qukasyan ifadəsində vurğulayıb ki, qondarma rejimin “müdafiə nazirliyi” faktiki olaraq Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin tərkib hissəsi kimi çıxış edib.

Bildirilib ki, Ermənistandan silah-sursat və digər bütün təminatlar Gorus-Laçın-Xankəndi, Vardenis-Kəlbəcər-Ağdərə-Xankəndi avtomobil yollarından istifadə edilməklə bölgəyə gətirilib.

Qeyd edək ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının məhkəməsi davam etdirilir.

Paylaş:
49

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib - FOTO

Siyasət

Ceyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

Siyasət

Deputat: “Prezidentin “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibəsində dediyi fikirlər bugünkü reallıqları əks etdirir

Reportaj

Məktəb xərcləri - 2025: Uşağın məktəbə hazırlanması nеçəyə başa gəlir? – VİDEOREPORTAJ

Cəmiyyət

Sarayda 54 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Ağdamda şiddətə məruz qalmış azyaşlıların hüquqlarının müdafiəsi Ombudsmanın diqqət mərkəzindədir

Ağcabədidə yaşayış evində yanğın olub

Magistraturaya əlavə yerləşdirmənin qeydiyyat müddəti uzadılıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Bu ildən tədris digər dillərdə olan siniflərdə “Azərbaycan tarixi” Azərbaycan dilində təşkil ediləcək

Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bakının daha bir küçəsinin piyadalaşdırılmasına başlanılır

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Son xəbərlər

Sarayda 54 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Bu gün, 17:51

Ağdamda şiddətə məruz qalmış azyaşlıların hüquqlarının müdafiəsi Ombudsmanın diqqət mərkəzindədir

Bu gün, 17:48

Ceyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

Bu gün, 17:44

Ağcabədidə yaşayış evində yanğın olub

Bu gün, 17:37

Magistraturaya əlavə yerləşdirmənin qeydiyyat müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:27

Azərbaycanın paragüllə atıcısı Serbiyada qızıl medal qazanıb

Bu gün, 17:24

Bakıda növbəti “Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

Bu gün, 17:18

AQTA içməli sularla bağlı monitorinq keçirib - Qüsurlar aşkarlanan müəssisələrin ADLARI

Bu gün, 17:00

“La Vie en Rose” 40 illik yubileyini üslubla qeyd edir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:55

Arkadi Qukasyanın cinayət işi üzrə verdiyi ifadələr və ona aid olan digər sənədlər elan edilib

Bu gün, 16:27

Həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:24

Yanğın olan DOST Mərkəzi müvəqqəti bağlandı

Bu gün, 16:23

800-dən çox abonentin qazı kəsiləcək

Bu gün, 15:51

Ötən ay keçmiş məcburi köçkünlərin yeni yaşayış şəraitinə adaptasiyası ilə bağlı 68 tədbir keçirilib

Bu gün, 15:21

Deputat: “Prezidentin “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibəsində dediyi fikirlər bugünkü reallıqları əks etdirir

Bu gün, 15:09

Abşeronda 54 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Bu gün, 15:01

Qaraçay üzərində yeni körpü inşa olunur - FOTO

Bu gün, 14:41

Azərbaycanlı hakim-inspektor UEFA-dan yeni təyinat alıb

Bu gün, 14:00

İçərişəhərdəki bütün ağacların qeydiyyatı və nömrələnməsinə başlanılıb - FOTO

Bu gün, 13:47

Tələbə krediti ilə bağlı müraciətlərin vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 13:35
Bütün xəbərlər