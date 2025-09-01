 İlham Əliyev Tiencində Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının prezidenti ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyev Tiencində Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının prezidenti ilə görüşüb

11:32 - Bu gün
İlham Əliyev Tiencində Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının prezidenti ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 1-də Çinin Tiencin şəhərində Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının prezidenti Cin Liqun ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanla Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı arasında əlaqələrin mövcud səviyyəsindən məmnunluq ifadə olundu, bankın ölkəmizlə müxtəlif sahələrdə, o cümlədən yaşıl enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlığı qeyd edildi.

Söhbət zamanı Orta Dəhliz, metro tikintisi, su, yaşıl enerji ilə bağlı gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu.
Sonda strateji əməkdaşlıq üzrə imzalanmış birgə bəyannamə dövlətimizin başçısının və bankın prezidentinin iştirakı ilə mübadilə edildi.

Paylaş:
75

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi ...

Cəmiyyət

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi ...

Siyasət

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edilib

Rəsmi

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib - FOTO

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib

Çinin Tiencin şəhərində “ŞƏT plyus” formatında görüş keçirilir Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

Azərbaycan Prezidentinin Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Çinin Tiencin şəhərində “ŞƏT plyus” formatında görüş keçirilir Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Azərbaycan Prezidentinin Ermənistanın Baş naziri ilə görüşü olub - FOTO

İlham Əliyev Tiencində Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının prezidenti ilə görüşüb

Son xəbərlər

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:20

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

Bu gün, 17:19

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib

Bu gün, 17:16

MİDA kreditinə ilkin razılıq üçün banka gəlməyə ehtiyac qalmadı!

Bu gün, 16:55

Abşeronda polis əməliyyatlar keçirib, 5 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 16:46

Azercell qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

Bu gün, 16:28

Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 16:17

İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

Bu gün, 16:02

ETSN: Bəzi meşələrdə yaşıllıqlara ziyan vuran zərərvericilər yayılıb

Bu gün, 15:57

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edilib

Bu gün, 15:34

Rezidenturanın boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi elan edilir

Bu gün, 15:27

Dövlət Başçısı: Azərbaycan-Çin əlaqələri son iki ildə keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlib

Bu gün, 15:14

Prezident: Azərbaycan Çinin qlobal inkişaf və qlobal təhlükəsizlik təşəbbüslərini dəstəkləyib

Bu gün, 15:07

Leyla Əliyeva “Tut Əlimdən” Uşaqlar üçün Sosial Reabilitasiya Mərkəzi ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 14:42

Bulvarda dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşən qadın xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 14:29

Formula 1-ə görə dərslər sentyabrın 21-i başlayacaq? - AÇIQLAMA

Bu gün, 14:14

Çinin Tiencin şəhərində “ŞƏT plyus” formatında görüş keçirilir Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

Bu gün, 14:11

Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edilib

Bu gün, 13:48

Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

Bu gün, 13:24

Mərkəzi Bank iki bank olmayan kredit təşkilatının lisenziyasını ləğv edib

Bu gün, 13:16
Bütün xəbərlər