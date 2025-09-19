 AMB 19 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB 19 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:35 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0017 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % artaraq 2,0433 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0017

100 Rusiya rublu

2,0433

1 Avstraliya dolları

1,1227

1 Belarus rublu

0,5650

1 Bolqarıstan levi

1,0237

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1218

1 Çexiya kronu

0,0824

1 Çin yuanı

0,2390

1 Danimarka kronu

0,2682

1 Gürcü larisi

0,6215

1 Honq Konq dolları

0,2186

1 Hindistan rupisi

0,0192

1 İngilis funt sterlinqi

2,3026

10 000 İran rialı

0,0295

1 İsveç kronu

0,1815

1 İsveçrə frankı

2,1436

1 İsrail şekeli

0,5097

1 Kanada dolları

1,2321

1 Küveyt dinarı

5,5678

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3142

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5136

1 Moldova leyi

0,1031

1 Norveç kronu

0,1718

100 Özbək somu

0,0138

100 Pakistan rupisi

0,6008

1 Polşa zlotası

0,4698

1 Rumıniya leyi

0,3948

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3251

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3411

Türk lirəsi

0,0411

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0413

Yapon yeni

1,1526

Yeni Zelandiya dolları

0,9981

Qızıl

6220,9885

Gümüş

71,9915

Platin

2365,9240

Palladium

1985,8550

92

