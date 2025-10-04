 Türkiyəli aktyor 11 ilə qədər həbs oluna bilər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Dünya

Türkiyəli aktyor 11 ilə qədər həbs oluna bilər

16:18 - Bu gün
Türkiyəli aktyor 11 ilə qədər həbs oluna bilər

Türkiyəli aktyor Ufuk Bayraktar barəsində açılan cinayət işi üzrə istintaq tamamlanıb.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.

Bildirilir ki, Ufuk Bayraktar və dostu Volkan Akbaş İstanbulda restoran biznesi məşğul olan iş adamının obyektinə gələrək əvvəlcə ondan obyektin təhlükəsizliyi adı altında həftəlik 25 min lirə tələb edib. Daha sonra bu məbləğ 10 min lirəyə endirilsə də, sahibkar tələbi qəbul etməyib və polisə müraciət edəcəyini bildirib.

Sözügedən hadisədən sonra isə U. Bayraktarın iş adamını təhdid etməsi və ona hücum edərək yumruq vurduğu iddia olunub. Şikayətçinin ərizəsini geri çəkməsinə baxmayaraq, İstanbul Baş Prokurorluğu şübhəlilərin 7 il 6 aydan 11 il 3 aya qədər həbs cəzası ilə cəzalandırılmasını tələb edib.

Xatırladaq ki, bundan 6 il öncə U. Bayraktar qanunsuz silah gəzdirdiyinə görə də 6 aylıq həbs edilmişdi.

Paylaş:
58

Aktual

Rəsmi

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılır

Rəsmi

Bu il ali məktəblərə daxil olmuş bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək - SİYAHI

Cəmiyyət

Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür

Rəsmi

İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Dünya

Türkiyəli aktyor 11 ilə qədər həbs oluna bilər

Türkiyədə MOSSAD üçün işlədiyi müəyyən edilən detektiv saxlanılıb

Rusiyanın Yaroslavl şəhərindəki neft emalı zavodunda yanğın baş olub

Netanyahu Dohada HAMAS liderlərinə hücuma görə Qətərin baş nazirindən üzr istəyib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyəli aktyor 11 ilə qədər həbs oluna bilər

Netanyahu Dohada HAMAS liderlərinə hücuma görə Qətərin baş nazirindən üzr istəyib

Rusiyanın Yaroslavl şəhərindəki neft emalı zavodunda yanğın baş olub

Türkiyədə MOSSAD üçün işlədiyi müəyyən edilən detektiv saxlanılıb

Son xəbərlər

Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edildi

Bu gün, 17:34

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:53

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

Bu gün, 16:28

Türkiyəli aktyor 11 ilə qədər həbs oluna bilər

Bu gün, 16:18

Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşdı

Bu gün, 15:46

FHN III MDB Oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir

Bu gün, 15:22

Bakıda belinə banka qoyulan qadın yanıq xəsarətindən ölüb

Bu gün, 14:46

Xəzər rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:15

Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 13:49

Oqtay Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:25

Paytaxtda növbəti təmizlik işləri aparılıb - FOTO

Bu gün, 13:08

Ötən gün qanunsuz silah-sursat aşkar edilib

Bu gün, 12:47

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 69 dolları ötüb

Bu gün, 12:31

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:17

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılır

Bu gün, 11:57

Bu il ali məktəblərə daxil olmuş bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək - SİYAHI

Bu gün, 11:55

Yol polisi sürücülərə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:42

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:20

Ötən gün 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 10:39

Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür

Bu gün, 10:22
Bütün xəbərlər