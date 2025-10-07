 İlham Əliyev Qəbələdə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri ilə görüşüb

Qafar Ağayev12:34 - Bu gün
İlham Əliyev Qəbələdə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Qəbələdə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı.

Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Türkmənistan dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi.

Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri ilə görüşləri, həmçinin onun bu ilin iyulunda ölkəmizə səfəri məmnunluqla xatırlandı.

Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdə keçiriləcək 12-ci Zirvə Görüşünün əhəmiyyətinə toxunuldu, bu sammitin türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və xalqlararası əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində rolu vurğulandı.

Görüşdə qardaşlıq, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan Azərbaycan-Türkmənistan dövlətlərarası əlaqələrinin hazırkı səviyyəsi yüksək qiymətləndirildi, xalqlarımızı dərin qardaşlıq ənənələrinin birləşdirdiyi qeyd olundu. Siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, energetika, parlamentlərarası, humanitar, mədəni, təhsil və digər sahələrdə əlaqələrimizin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda səmərəli əməkdaşlığına toxunuldu.

Azərbaycan Prezidenti və Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri əməkdaşlığımızın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi apardılar.

Paylaş:
102

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri ilə görüşüb

Siyasət

Qəbələdə TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı keçirilir

Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Ersin Tatarla görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Qəbələdə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri ilə görüşüb

İlham Əliyev Qəbələdə Ersin Tatarla görüşüb

Azərbaycan Prezidenti Qəbələdə Macarıstanın Baş naziri ilə görüşüb - FOTO

Prezident Qəbələdə TDT-nin Baş katibini qəbul edib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

İlham Əliyev Kopenhagendə Aİ liderləri ilə görüşüb - YENİLƏNİB

Bu il ali məktəblərə daxil olmuş bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək - SİYAHI

İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Danimarkaya işgüzar səfərindən paylaşım edilib - VİDEO

Son xəbərlər

DİN III MDB Oyunlarında sutkalıq xidmət tətbiq edib

Bu gün, 16:41

Göygöldə ilk dəfə “Brendi–Konyak Günü” keçirildi - FOTO

Bu gün, 16:23

Füzulidə Türkmənistan tərəfindən inşa olunacaq məscidin təməlqoyma mərasimi oldu

Bu gün, 16:14

Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan hərbi mütəxəssisləri görüşüb

Bu gün, 15:59

Milli Məclisin 10 oktyabrda keçiriləcək iclasında 14 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:56

Baş Dövlət Yol Polisi piyadalara müraciət edib

Bu gün, 15:36

Viktor Orban: Biz bu gün Qəbələdə ümumi dəyərlərimizin, ortaq irsimizin və güclü birliyin təntənəsini görürük

Bu gün, 15:03

Azərbaycanda əmək sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilib

Bu gün, 14:41

Bakı Dairəvi yolunun köməkçi hissəsində təmir işləri aparılır - FOTO

Bu gün, 14:33

İlham Əliyev I Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin təntənəli şəkildə keçirilməsini təklif edib

Bu gün, 14:12

Məşqçi: Bu uğur Azərbaycan atçılığı üçün böyük nəticədir

Bu gün, 13:55

İlham Əliyev Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə çıxış edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:46

“Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir”

Bu gün, 13:37

Dövlət başçısı: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır

Bu gün, 13:35

Prezident: Türk dövlətlərinin vahid güc mərkəzi kimi çıxış etməsi olduqca vacibdir

Bu gün, 13:33

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatı ciddi geosiyasi mərkəzlərdən biri kimi formalaşır

Bu gün, 13:23

ƏÜO-da hərbi vəzifəlilərlə növbəti təlim toplanışı keçirilib - VİDEO

Bu gün, 13:18

Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!

Bu gün, 13:14

29 dərəcə isti, yağış, duman - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:08

Kapital Bank “Arzumuz var!” təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərir

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər