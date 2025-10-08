 Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

Qafar Ağayev16:21 - Bu gün
Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün oktyabrın 11-12-də Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.

Bu barədə 1news.az ADY-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, eyni zamanda, sentyabrın 29-dan etibarən həftəiçi günlərdə Bakı-Ağstafa və Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə reyslərlə, həmçinin hər gün Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə səfərlər təşkil olunur.

Biletləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.

Paylaş:
68

Aktual

Cəmiyyət

Onlayn qumar şəbəkələrinə qarşı əməliyyat keçirilib, 5 nəfər tutulub - VİDEO

Rəsmi

İlham Əliyev Xorvatiya parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan və Gürcüstan PUA sahəsində təcrübə mübadiləsi aparır

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva Londonda yüksəksəviyyəli iqlim dialoqunda iştirak edib - FOTO

İqtisadiyyat

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

Azərbaycan və Oman birgə layihələrin icrasını müzakirə edib

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Elnur Bağırov: Rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş cüzi ucuzlaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl 4 000 dollara yaxın səviyyədə ticarət olunur

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 69 dolları ötüb

Son xəbərlər

Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi - VİDEO

Bu gün, 17:52

Səbinə Əliyeva Macarıstanın Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi ilə əməkdaşlıq əlaqələrini müzakirə edib

Bu gün, 17:48

Ötən ay İmişlidə toydakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

Bu gün, 17:43

Əlahiddə Ümumqoşun Orduda müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Bu gün, 17:31

Sahibə Qafarova Xorvatiya parlamentinin sədri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 17:17

Nəsimi rayonunda yerləşən kafedə nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 17:02

ADA Universitetində Azərbaycan Jest Dili Tətbiqi – yeni mobil tətbiq təqdim olundu

Bu gün, 16:55

Azərbaycanda 9 ayda 221 yeni dövlət standartı qəbul edilib

Bu gün, 16:36

Audiovizual Şuradan Baku TV-yə xəbərdarlıq

Bu gün, 16:29

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

Bu gün, 16:21

“PAŞA Holding”in təşkil etdiyi “Əlaçı” Təqaüd Proqramının 2025-2026-cı tədris ili üçün açılışı olub

Bu gün, 16:16

Azərbaycan və Oman birgə layihələrin icrasını müzakirə edib

Bu gün, 16:03

Qrant müsabiqələrində kitab çapı layihələri istisna hallarda maliyyələşdiriləcək

Bu gün, 15:55

Kamaləddin Qafarov: “TDT geosiyasi mərkəz statusuna yüksəlir”

Bu gün, 15:46

Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycana gətirilən qripə qarşı yeni vaksinlə bağlı əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 15:14

Vətəndaşlarımız Rusiyada aeroportda saxlanılıb

Bu gün, 15:09

Səbinə Əliyeva Ukrayna Ombudsmanı ilə görüşüb

Bu gün, 15:04

Şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 100 mənzil verilib

Bu gün, 14:50

Onlayn qumar şəbəkələrinə qarşı əməliyyat keçirilib, 5 nəfər tutulub - VİDEO

Bu gün, 14:19

Xorvatiya Parlamentinin sədri: Azərbaycanla ticarət və enerji sahəsində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət daşıyır

Bu gün, 14:16
Bütün xəbərlər