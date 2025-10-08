Türkiyəli müğənni və aktyorlar narkotikin təbliğinə görə saxlanılıblar
Türkiyənin bəzi müğənni və aktyorları narkotikdən istifadəni təşviq etmək ittihamı ilə jandarma tərəfindən saxlanılıb.
1news.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, saxlanılanlar içərisində İrem Derci, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Dilan Polat, Engin Polat, Mert Yazıcıoğlu kimi bir çox məşhur şəxslər var.
Məlumata görə, təşkil olunan əməliyyat nəticəsində saxlanılan məşhurlar qan analizinə göndəriliblər.
