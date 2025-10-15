 İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib | 1news.az | Xəbərlər
Rəsmi

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

13:18 - Bu gün
İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

Prezident İlham Əliyev “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin ictimai səhiyyə sahəsində sanitariya-epidemioloji xarakterli fövqəladə vəziyyətlərin qarşısının alınması və cavab tədbirləri üzrə əməkdaşlığı haqqında Saziş”i təsdiq edib.

1news.az xəbər verir ki, qanunda əsasən, Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının 2022-ci il 28 oktyabr tarixli iclasında imzalanmış “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin ictimai səhiyyə sahəsində sanitariya-epidemioloji xarakterli fövqəladə vəziyyətlərin qarşısının alınması və cavab tədbirləri üzrə əməkdaşlığı haqqında Saziş” Azərbaycan Respublikasının ona dair müvafiq qeyd-şərti ilə təsdiq edilsin.

