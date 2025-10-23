 Bakıda yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxdı - KTM-də əməliyyat - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakıda yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxdı - KTM-də əməliyyat - FOTO

Qafar Ağayev09:57 - Bu gün
Bakıda yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxdı - KTM-də əməliyyat - FOTO

14 oktyabr 2025-ci il tarixində 2008-ci il təvəllüdlü yeniyetmə qarın nahiyəsində kəskin ağrı, ürəkbulanma, təkrarlanan qusma və hipertermiya şikayətləri ilə Kliniki Tibbi Mərkəzin Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım şöbəsinə gətirilib.

Bu barədə 1news.az-a Kliniki Tibbi Mərkəzin mətbuat katibi Ruzbeh Məmməd məlumat verib.

Bildirilib ki, müayinələr nəticəsində xəstəyə peritonit diaqnozu qoyulub və əməliyyatönü hazırlıqdan sonra təxirəsalınmaz cərrahi müdaxilə aparılıb.

"Uşaq cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri İlqar Haqverdiyev və uşaq cərrahı Günay Əmrahlı tərəfindən nazik bağırsaq seqmentinin rezeksiyası, yoğun bağırsağın defektinin tikilməsi əməliyyatı icra olunub.

Əməliyyat zamanı nazik bağırsaqda, iliosekal küncdən 70–80 sm məsafədə, iki yerdə deşici (perforativ) zədələnmə müəyyən olunub. Bu perforasiyalara səbəb bağırsaq mənfəzində yerləşən iti və sərt yad cisim taxta parçası olub. Bundan əlavə, yoğun bağırsaqda da perforativ dəlik və bütün nazik bağırsaq boyunca mənfəz daxilində müxtəlif ölçülü, iti uclu, sərt yad cisimlər aşkarlanıb.

Uğurlu cərrahi müdaxilə və 8 günlük stasionar müalicə nəticəsində xəstənin vəziyyəti kafi qiymətləndirilib və o, ambulator müalicə üçün evə buraxılıb",- deyə o əlavə edib.

Paylaş:
108

Aktual

Müsahibə

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Cəmiyyət

Tələbənin dabaq xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil - Nazirlik

Rəsmi

İlham Əliyev Macarıstanın Baş nazirini təbrik edib

Cəmiyyət

Daha 4 ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Altı Azərbaycan vətəndaşı Suriyadan ölkəyə gətirilib

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Şəmkirdə maskalı şəxs ev sahibinə xəsarət yetirərək pulunu ələ keçirib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

Azərbaycanda metro istifadəçilərinin sayı azalıb

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 15:07

Daha 4 ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Altı Azərbaycan vətəndaşı Suriyadan ölkəyə gətirilib

Bu gün, 14:08

Xocalının Təzəbinə kəndinə yola salınan köç ünvanına çatıb

Bu gün, 13:05

Şəmkirdə maskalı şəxs ev sahibinə xəsarət yetirərək pulunu ələ keçirib

Bu gün, 12:51

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

“Play10” – Azərbaycanın ən böyük əyləncə parkları şəbəkəsi yeni abunəlik xidmətini təqdim edir

Bu gün, 12:16

Daha bir məktəb direktoru işdən azad edilib

Bu gün, 12:05

Tələbənin dabaq xəstəliyinə yoluxması ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil - Nazirlik

Bu gün, 11:47

Deputat: Azərbaycan-Ermənistan dialoqu sülhə real töhfə verə bilər

Bu gün, 11:32

Oğuzda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 11:24

İlham Əliyev Macarıstanın Baş nazirini təbrik edib

Bu gün, 11:12

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına həsr olunmuş “Şövkət” filmi təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 11:10

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan sülhün reallaşmasına əlverişli şərait yaradıb”

Bu gün, 11:09

İrandan Azərbaycana narkotik tərkibli həblərin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 11:02

Füzulidə ev yanıb

Bu gün, 10:49

Gələn ildən sosial yardım nə qədər artacaq? - Deputat açıqladı

Bu gün, 10:34

Bütün sosial ödənişlər sabah ödəniləcək

Bu gün, 10:18

Bakıda yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxdı - KTM-də əməliyyat - FOTO

Bu gün, 09:57

Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları ötüb

Bu gün, 09:55
Bütün xəbərlər