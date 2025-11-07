 You Will Speak: bir bakılı qadının ideyası necə beynəlxalq ingilis dili məktəbinə çevrildi - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

You Will Speak: bir bakılı qadının ideyası necə beynəlxalq ingilis dili məktəbinə çevrildi - FOTO

08:58 - Bu gün
2018-ci ildə Bakı sakini Günay Rəsulova “Instagram”da qısa ingilis dili dərsləri paylaşmağa başlayanda, bir neçə ildən sonra bu kiçik təşəbbüsün minlərlə tələbəsi olan beynəlxalq bir məktəbə çevriləcəyini heç düşünmürdü.

Bu gün You Will Speak — Avropa, Amerika, Asiya və Yaxın Şərqdən olan tələbələri birləşdirən beynəlxalq ingilis dili məktəbidir. Məktəbin missiyası — insanlara danışmağı və canlı ingiliscəni, o cümlədən slenqi anlamağı öyrətməkdir.


Marketinqdən təhsilə doğru

Məktəbi təsis etməzdən əvvəl Günay demək olar ki, on beş il korporativ mühitdə çalışıb, o cümlədən marketinq şöbələrində rəhbər vəzifələr tutub.
O, Azərbaycanın ən böyük mobil operatorlarından birində marketinq və yeni məhsulların hazırlanması sahəsində çalışıb, müştərilərin ehtiyaclarını təhlil edib və onların gündəlik həyatını asanlaşdıran həllər yaradılmasına kömək edib.

“Empatiya və auditoriyanın ehtiyaclarını dərindən anlamaq — həqiqətən lazım olan məhsul və xidmətlər yaratmağın əsas açarıdır,” — deyə Günay bildirir.

You Will Speak ideyası necə yarandı

Hər şey kiçik, amma səmimi addımlarla başladı. 2018-ci ildə Günay insanların dərhal gündəlik söhbətdə işlədə biləcəyi ifadələri izah edən qısa videodərslər paylaşmağa başladı.
Uzun qrammatika izahları yox idi — onun yanaşması sadə, praktik və canlı idi. Məhz bu üslub ona ilk populyarlıq dalğasını gətirdi.

Bir ildən sonra Günay həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün danışıq ingiliscəsinə fokuslanan You Will Speak məktəbini açdı. Ənənəvi mərkəzlərdə olduğu kimi qrammatika və dərs kitabları üstünlük təşkil etmirdi — əsas məqsəd insanların azad danışmağı, canlı nitqi başa düşməyi və özünə inam qazanmağı idi.

Metodologiya: canlı dil və elmi baza

You Will Speak-in tədris sistemi microlearning, project-based learning kimi müasir yanaşmalara, tələbələrin real situasiyalara və təqdimatlara cəlb olunmasına əsaslanır.

Bununla yanaşı, məktəbin metodologiyası amerikan dilçi Stiven Kraşenin “Language Acquisition Theory” nəzəriyyəsinə söykənir. Bu yanaşmaya görə, insan dili yalnız maraqlı, anlaşıqlı və emosional cəlbedici material vasitəsilə təbii şəkildə mənimsəyir.

HCC yarışmasında uğur

Günay 2025-ci ildə Texas ştatında yerləşən Houston Community College-in sahibkarlıq müsabiqəsində finalçı olub və orada öz məktəbini — You Will Speak layihəsini təqdim edib.

Müəllimlərin hazırlanması: 7 həftəlik inkişaf proqramı

Sistemin əsas hissələrindən biri Günay Rəsulovanın özü tərəfindən hazırlanmış eksklüziv müəllim hazırlığı proqramıdır.
Tamamilə ingilis dilində keçirilən bu 7 həftəlik təlim, dərs planlaşdırmasından tutmuş pedaqoji psixologiyaya qədər bütün əsas mövzuları əhatə edir. Hər yeni müəllim tələbələrlə dərsə başlamazdan əvvəl bu mərhələdən keçir.

“Biz sadəcə müəllim işə götürmürük — onları yetişdiririk. Hər müəllim You Will Speak-in ruhunu daşıyır: insanlıq, empatiya və canlı enerji,” — deyir Günay.

Beynəlxalq tələbə icması

Bu gün məktəbdə eyni anda 700–800 tələbə təhsil alır, ümumilikdə isə 20 000-dən çox insan bu kurslardan keçib.
Tələbələr arasında müxtəlif ölkə və peşə sahibləri var, onları birləşdirən isə tək məqsəddir — ingiliscə sərbəst və təbii danışmaq.

Məktəbin özünün süni intellekt (AI) elementləri ilə təchiz edilmiş onlayn platforması mövcuddur; sistem tapşırıqları tələbənin maraq və səviyyəsinə uyğunlaşdırır.

2022-ci ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetində You Will Speak filialı fəaliyyət göstərir. Burada IELTS hazırlığı, magistratura proqramlarına hazırlıq və İsrailin Yerusəlim Universiteti ilə ikili diplom layihələri həyata keçirilir.

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayevlə birlikdə, You Will Speak filialının açılışı, aprel 2022.

Uşaq istiqaməti və sosial layihələr

Məktəbin fəaliyyətində xüsusi yer tutan istiqamət — uşaqlar üçün “You Will Spark” proqramıdır.
Burada dərslər oyun və yaradıcılıq üzərində qurulur, uşaqlarda ingilis dilinə sevgi və özünəinam formalaşdırılır.

Bundan əlavə, məktəb hər il az təminatlı ailələrdən olan uşaqlar, eləcə də veteran və şəhid ailələrinin övladları üçün sosial layihələr həyata keçirir.

Bu proqramlar Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin və ABŞ Səfirliyinin dəstəyi ilə bir neçə ildir uğurla icra olunur və You Will Speak-in sosial missiyasının əsas hissəsinə çevrilib — təhsili bərabər imkanların açarı kimi təqdim etmək.

“Oxut” layihəsinin uşaqları — müharibə veteranları və şəhid ailələrinin övladları üçün artıq üçüncü ildir keçirilən proqram.

“Biz inanırıq ki, ingilis dili sadəcə bir bacarıq deyil, yeni bir dünyaya açılan qapıdır. Hər bir uşaq, hansı şəraitdə böyüməsindən asılı olmayaraq, bu qapıdan keçmək şansına malik olmalıdır,” — deyir Günay Rəsulova.

Amerika ilhamı

You Will Speak ideyası Günayın şəxsi təcrübəsindən qaynaqlanır. 17 yaşında o, ABŞ-da FLEX mübadilə proqramı çərçivəsində bir il yaşayaraq təhsil alıb və dil mühitinə tam dalmağın gücünü hiss edib.

“Amerika mənə göstərdi ki, dil sadəcə dərs mövzusu deyil — azadlıq məkanıdır. Mən də bu hissi başqalarına ötürmək istəyirəm,” — deyə Günay xatırlayır.

Günay, bir il yaşadığı Amerika ailəsi ilə — Merilend ştatı, 2004-cü il.

Təhsil — mədəniyyət missiyası kimi

Bu gün You Will Speak — yalnız məktəb deyil, canlı, insan yönümlü öyrənməyə inanan beynəlxalq icmadır.
Instagram-da başlayan kiçik təşəbbüs indi texnologiyanı, elmi metodologiyanı və sosial məsuliyyəti birləşdirən təhsil ekosisteminə çevrilib.

You Will Speak insanlara sadəcə ingilis dilini öyrətmir — onlara öz səsini tapmaq imkanı verir.

